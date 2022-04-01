▲ 【大行報告】大摩將恒指基本目標下調一成至22600 料中國今年GDP「保5失敗」

摩根士丹利發表報告，下調主要中國和香港指數的基本預測。大摩最新將恒指今年底基本情景目標預測，由25000點調低近一成至22600點，大摩更將恒生國指預測，由9000點下調約15%至7600點。

其他大中華指數上，大摩將滬深300指數目標由5300點調低至4460點，MSCI中國指數目標由95調低至75，稍為看好A股多於境外中資股表現。

大摩下調後的恒指目標相當於以預測市盈率10倍估值，較原先的11.1倍為低，而恒生國指估值更由9.1倍降至8.2倍，較該行對部興市場平均估值12倍為低。

大摩解釋，地緣政治、監管重整、內地地產重組、疫情管控都令該行對中國市場看法與其他新興市場不同，認為至少在今年投資者要求中資股有更多「風險溢價（risk premium） 」，才願持股。

大摩：若防疫力度不減 中國今年GDP增長或低見4%

大摩最新宏觀經濟報告最新也下調中國今年GDP增長預測，由5.1%降至4.6%，反映Omicron變種病毒傳播力增加，但內地第三針接種、尤其是長者接種率不高，內地在今年內大部分時間仍會維持「清零」政策，也會不時以封城手段壓制疫情。

大摩表示，目前對中國GDP的預測，已看好中國長者接種率提高、中共領導班子年底完成換屆，令第4季經濟表現改善，但若果當局維持清零政策至2023年上半年，今年GDP增長恐跌至4%。

另外，大摩也調低全球今年經濟增長預測，由4.6%下調至4.3%，除了中國因素，也反映調低歐元區經濟增長預測由3.9%下調至3%。

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