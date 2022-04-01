  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (五) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩將恒指基本目標下調一成至22600　料中國今年GDP「保5失敗」

股市 12:55 2022/04/01

分享：

【大行報告】大摩將恒指基本目標下調一成至22600　料中國今年GDP「保5失敗」

摩根士丹利發表報告，下調主要中國和香港指數的基本預測。大摩最新將恒指今年底基本情景目標預測，由25000點調低近一成至22600點，大摩更將恒生國指預測，由9000點下調約15%至7600點。

其他大中華指數上，大摩將滬深300指數目標由5300點調低至4460點，MSCI中國指數目標由95調低至75，稍為看好A股多於境外中資股表現。

大摩下調後的恒指目標相當於以預測市盈率10倍估值，較原先的11.1倍為低，而恒生國指估值更由9.1倍降至8.2倍，較該行對部興市場平均估值12倍為低。

大摩解釋，地緣政治、監管重整、內地地產重組、疫情管控都令該行對中國市場看法與其他新興市場不同，認為至少在今年投資者要求中資股有更多「風險溢價（risk premium） 」，才願持股。

大摩邢自強：「清零」政策在經濟和民生上難以持續 應提高疫苗接種率及醫療系統效率，可見【下一頁】

大摩：若防疫力度不減　中國今年GDP增長或低見4%

大摩最新宏觀經濟報告最新也下調中國今年GDP增長預測，由5.1%降至4.6%，反映Omicron變種病毒傳播力增加，但內地第三針接種、尤其是長者接種率不高，內地在今年內大部分時間仍會維持「清零」政策，也會不時以封城手段壓制疫情。

大摩表示，目前對中國GDP的預測，已看好中國長者接種率提高、中共領導班子年底完成換屆，令第4季經濟表現改善，但若果當局維持清零政策至2023年上半年，今年GDP增長恐跌至4%。

另外，大摩也調低全球今年經濟增長預測，由4.6%下調至4.3%，除了中國因素，也反映調低歐元區經濟增長預測由3.9%下調至3%。

*強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署*

相關文章：

【大行報告】大摩：互聯網監管迎轉捩點、科網股盈利下調周期將完結　首選四大科網股

【大行報告】大摩精選38隻基本面佳、估值大幅下調的中資股　中央出口術有助提振市場情緒（附名單）

【大行報告】高盛料中資股12個月潛在升幅達22%、3策略選股　次季宏觀經濟動力逐步恢復

港股 大行報告 經濟 GDP 恒生指數 恒生中國企業指數 滬深300指數 MSCI中國指數

上一篇文章

長江基建1038股價逆市升2% 中長綫收息攻略即睇

下一篇文章

【業績｜航運】中遠海控去年多賺8倍、預告首季再增8成　11年來首派息、股價彈9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李小加創業】滴灌通完成7000萬美元B輪融資　李嘉誠旗下維港投資、鄭志剛有份參與
【李小加創業】滴灌通完成7000萬美元B輪融資　李嘉誠旗下維港投資、鄭志剛有份參與
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
美股兩周策略部署：短綫有反彈、下周要審慎
美股兩周策略部署：短綫有反彈、下周要審慎
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【美股期貨】道指期貨升143點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升143點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款