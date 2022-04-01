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【石Sir午市閒談】今日推介上海復旦｜浙江滬杭甬、深圳高速公路、中建材、潤電、綠城服務最新部署

股市 12:33 2022/04/01

分享：

恒生指數中午收報21837點，跌159點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介上海復旦 （01385） ，另亦會分析浙江滬杭甬 （00576） 、深圳高速公路 （00548） 、中建材 （03323） 、潤電 （00836） 、綠城服務 （02869） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：19 – 深圳高速公路 （00548）     挑戰雙頂

05：51 – 浙江滬杭甬 （00576）       先回調

07：38 – 潤電 （00836）               整固後反彈

09：12 – 綠城服務 （02869）         可望突破

10：37 – 中建材 （03323）            反彈進行中

12：58 – 上海復旦 （01385）         續好

15：17 – 推介股表現記錄

15：56 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 上海復旦（01385） 浙江滬杭甬（00576） 深圳高速（00548） 中國建材（03323） 華潤電力（00836） 綠城服務（02869） 石鏡泉

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