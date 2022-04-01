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【新股IPO】鹿晗概念股風華秋實再度遞表上市　擁9名音樂藝人及10名練習生藝人、毛利率達8成

新股IPO 12:15 2022/04/01

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【新股IPO】鹿晗概念股風華秋實再度遞表上市　擁9名音樂藝人及10名練習生藝人、毛利率達8成

風華秋實再度遞交上市申請，集團是一家在中國經營超過10年的音樂娛樂服務供應商，主要授出音樂版權及音樂錄製業務，輔以演唱會主辦及製作及藝人管理。

集團去年收入為8185.8萬元（人民幣‧下同），按年升16%，溢利則跌18%至3905.6萬元。毛利率由2020財年的約80.7%增至2021財年的約83%。

集團分別共管理9名音樂藝人及10名練習生藝人，包括黑豹樂隊（自2012年起）、鹿晗（自2015年起）及郝雲（自2016年起）。除此之外，集團於2021年得到王若蕾、李思宇及 Oh My Uncle（一支新組成的樂隊）加盟。

集團表明依賴核心藝人鹿晗，因為鹿晗（通過鹿晗集團）為集團貢獻了大部分收益及採購成本。於2019年2021財年間，鹿晗直接應佔收益金額分別為約1420萬元、1500萬元及760萬元，分別佔集團總收益約25.5%、21.2%及9.3%。

初步招股書指，根據灼識諮詢報告，按2020年中國授出音樂版權及錄製產生的收益計，集團在400多間音樂唱片公司中排名第16位，市場份額約為0.6%。在總部位於中國的200多間音樂唱片公司中，集團排名第5位，市場份額約為1.5%。

此前，集團去年1月及11月均遞交上市申請，然而均已失效。

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編輯:姚卓然

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