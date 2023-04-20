▲ 【新股IPO】風華秋實再遞表上市 管理16名音樂藝人及10名練習生藝人 鹿晗佔收益約16%

風華秋實周四（20日）再度遞交上市申請，風華秋實是一家在中國經營逾10年的音樂娛樂服務供應商，主要授出音樂版權及音樂錄製業務，輔以演唱會主辦及製作及藝人管理。風華秋實去年全年收入按年增15.9%至9484.5萬元（人民幣，下同）；純利少賺16.2%至3273.2萬元。

風華秋實去年因藝人管理毛利減少約400萬，加上音樂版權許可及音樂業務毛利減少約720萬元，導致去年毛利率減少21.5個百分點至61.5%。

風華秋實：倚賴核心藝人鹿晗

集團分別共管理16名音樂藝人及10名練習生藝人，包括黑豹樂隊（自2012年起）、鹿晗（自2015年起）及郝雲（自2016年起）。除此之外，集團於2021年得到王若蕾及李思宇加盟。

風華秋實表明，倚賴核心藝人鹿晗，因鹿晗（通過鹿晗集團）為集團貢獻了大部分收益及採購成本。2022年間，鹿晗直接應佔收益金額按年增1倍至1534.7萬元，分別佔集團總收益從9.3%按年增加至16.2%。

風華秋實預期，集資額將作提升品牌及市場競爭力；製作更優質音樂作品；兩年內購買市場具商業潛力的合適音樂作品；為5場演唱會提供資金等用途。

集團在音樂唱片公司中排名第14位

據初步招股書指，中國藝人管理市場屬高度分散行業，根據灼識諮詢報告，按2022年中國授出音樂版權及錄製產生的收益計，集團在400多間音樂唱片公司中排名第14位，市場份額約為0.6%。在總部位於中國的200多間音樂唱片公司中，集團排名第3位，市場份額約為1.5%。

此前，集團2021年1月及11月、2022年4月及10月曾遞交上市申請，然而均已失效。同人融資為風華秋實獨家保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】王幹文倡允許散戶參與SPAC、改革現行機制 「虛擬資產風險更高」

【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇傳已過聆訊 料5月掛牌

編輯：姚卓然