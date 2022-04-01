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【烏克蘭戰爭】歐洲議會議長訪烏 歐盟機構領袖首人

環球政治 11:59 2022/04/01

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歐洲議會議長Roberta Metsola宣布正前往烏克蘭首都基輔，成為俄烏戰爭爆發以來首位訪問烏克蘭的歐盟機構領袖。她表示今次到訪烏克蘭，是代表歐洲議會表態支持烏克蘭。

俄羅斯春季徵兵逾13萬 稱不會投入與烏克蘭戰爭 【下一頁】

美國政治新聞網站Politico報道，Roberta Metsola周四（3月31日）晚於社交媒體Twitter發文，透露她正前往基輔。她在帖文以英文及烏克蘭文字寫上上述信息，並加上烏克蘭國旗。

Roberta Metsola的發言人Jüri Laas稱，她今次前往烏克蘭將代表歐洲議會傳遞支持和希望的信息。但基於安全原因，歐洲議會不會提供今次旅程的更多細節。

而Roberta Metsola也成為俄烏戰事爆發以來，首位到訪烏克蘭的歐盟機構領袖。

【烏克蘭戰爭】拜登稱普京如正自我孤立 或已處分部分幕僚 【下一頁】

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）﹑波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）及斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša），上月15日乘坐火車前往基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

澤連斯基當時感謝3國總理的到訪，更於社交媒體發布短片邀請烏克蘭所有盟友到訪基輔。但他當時形容當地遭到俄導彈及戰機威脅仍很危險，施壓歐美封鎖烏克蘭領空。

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責任編輯：鄭錦玲

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