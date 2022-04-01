香港藝術節網上藝術教育平台推出全新專題 培養學生對藝術的興趣及鑑賞力

為向年輕一代推廣藝術知識，香港藝術節推出網上藝術教育平台，並於近日增設關於歌劇的專題內容。此平台的創立有賴查氏基金會及香港興業國際集團有限公司（「香港興業國際」）的鼎力支持。香港藝術節以「認識．發掘．創造」為藝術教育方針，透過豐富有趣的多媒體資源，讓學生更有效全面認識關於表演藝術的各種知識和最新趨勢。

香港藝術節網上藝術教育平台涵蓋的藝術類型和主題包括：藝術與科技、芭蕾、戲曲、巴羅克音樂及歌劇。

在藝術與科技方面，香港藝術節邀請了幾位新媒體藝術家以深入淺出的方式闡述他們如何從日常生活中汲取靈感，再將數據化成藝術；在芭蕾方面，平台以圖文並茂的方式介紹芭蕾的起源及發展，並提供趣味冷知識及芭蕾名作佚事；戲曲專題涵蓋不同劇種，整合了藝術節製作的導賞資料，由粵劇演員拍攝短片示範各種功架；巴羅克音樂專題則介紹了古樂器與現代樂器在結構和音色上的分別，以及巴羅克時期的著名作曲家；至於最新推出的歌劇專題，則以不同的名作選段讓同學理解歌劇中的不同聲部。

香港藝術節行政總監何嘉坤女士強調網上藝術教育平台的重要性：「網上藝術教育平台適時可以作出調整，靈活地針對不同學校及學生的情況。在疫情的困境下，同學們無法親自到場地觀賞藝術節的節目, 我們希望平台可以讓同學找到自己感興趣的內容，引發自主學習，培養對各種藝術表演的興趣和鑑賞力。即使表演場地重新開放，我們仍希望透過平台向更多年輕人，尤其是習慣使用數碼媒體的新世代，介紹引人入勝的表演藝術。我們很感謝查氏基金會及香港興業國際的支持，為普及藝術教育作出這重要的貢獻。」

香港興業國際執行主席及查氏基金會董事會成員查懋成先生表示：「我們非常高興成為香港藝術節網上藝術教育平台的創始贊助，為香港的藝術教育出一分力。我們一向銳意推動文化藝術及人才發展，鼓勵創意和創新精神。這個平台為本地學生提供多元的表演藝術導賞資源，期盼學生透過接觸不同類型的藝術，擴闊視野。」

網上藝術教育平台網址：https://daep.artsfestival.org/zh-hk

（資料由客戶提供）