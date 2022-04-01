俄羅斯春季徵兵逾13萬 稱不會投入與烏克蘭戰爭

外國情報持續指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭損失不少兵力及武器裝備，但俄方一直未有公開數字。俄羅斯總統普京近日簽署法令，下令春季徵兵13.45萬人，國防部表明舉動與烏克蘭的戰事並無關。有法律專家指出，新兵或在受訓數個月後便被派上戰場。

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普京（Vladimir Putin）周四（3月31日）簽署的法令要求，於周五（4月1日）至7月15日為止舉行年度春季徵兵，對象為俄羅斯18至27歲男性。

俄羅斯內部曾就是否有新兵參與對烏克蘭戰爭產生分歧，普京稱只有職業軍人投入戰鬥，但國防部其後承認有新兵在烏克蘭參戰。

防長紹伊古（Sergei Shoigu）周二（3月29日）表明，新兵不會被派遣至參與對烏克蘭的戰事，強調專業軍人需接受為期3至5個月訓練。但代表拒絕參與烏克蘭戰爭俄羅斯國民防衛軍的律師Mikhail Benyash指出，新兵可能受訓數月後，便遭派上戰場。

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責任編輯：吳漢培