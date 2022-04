本港心血管疾病死亡個案連年增加¹,最新數字顯示,因心臟病而死亡的個案中,有近六成為急性心肌梗塞和其他缺血性心臟病²。 為有效管理及改善本港心血管疾病風險,香港大學與安進香港透過「三管齊下」的方法,包括1)研發針對本港人口的心血管疾病預測風險模型、2)評估本港心血管疾病患者出院後的復發風險、及3)推出為優化心肌梗塞患者出院後跟進及護理而研發的手機應用程式「心安你得」,不但為普羅大眾築起一線預防,更為心肌梗塞患者評估復發風險以達致二級防預,長遠可減輕香港醫療系統的負擔。

香港大學協理副校長(研究及創新)岑浩璋教授、港大醫學院內科學系心臟科蕭頌華教授、港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基教授,及安進香港及澳門區總經理張欣庭小姐今日(21日)參與啟動禮,見證三項計劃發布。岑浩璋教授指出,港大非常高興參與是次計劃,結合醫學院內科學系、藥理及藥劑學系、護理學院及工程學院的力量,改善本港心血管疾病患者的治療管理,有望為患者、家屬及整個醫療系統帶來新出路。而張欣庭小姐亦指出,有幸可以支持這項別具意義的計劃,希望可以在管理心血管疾病的路上,與港人同行,幫助患者減低首次發病及復發風險。

心臟病是本港重大的公共衞生議題 須有效管理LDL-C水平

心肌梗塞是由主要冠狀動脈阻塞而致的心肌急性壞死³。港大醫學院內科學系心臟科蕭頌華教授指出,心臟病和腦血管病已成為本港第三、四號殺手疾病⁴,其中冠心病是引致心臟病死亡的主因。根據衞生署數據顯示,2020年因心臟病而死亡的人數達6,561人,死亡率較2019年上升6.5%⁵,當中有58.8%為急性心肌梗塞和其他缺血性心臟病⁶。

近年冠心病的發病年齡有年輕化的趨勢,40多歲發病已不再稀奇。蕭頌華教授指出,根據一項回顧性的觀察研究⁷,分析於2000年至2009年間、近18萬宗香港人口年齡15歲及以上所有公立醫院的冠心病住院病人人次,發現年齡介乎15至24歲的男士,患冠心病的每年比率顯著地上升10.7%,35至44歲的男士每年上升2.2%,情況不容忽視。

其中以急性心肌梗塞常見於冠心病患者。多項研究已證實⁸,心肌梗塞的患者在第一年內再次發生心血管事件的風險高。一項於2019年發表的本地研究⁹追蹤了1,688名曾發生心肌梗塞患者逾兩年,當中有405人(24.0%)在期間發生心血管事件,包括278人因心血管疾病而死亡、134宗心肌梗塞及33宗中風事件,按此推算,平均每年有9.3%患者再發生心血管事件。他又引述,新加坡¹⁰及西澳洲¹¹的數據,分析急性心肌梗塞患者一年內復發或再次入院的風險同樣高企。

要拆解急性心肌梗塞發作的原因,研究已指出一些不可改變和可改變的重要因素¹² ¹³,包括:有冠心病或心臟病發作的家族史、血脂不正常、吸煙、高血壓、糖尿病,肥胖等等。蕭頌華教授指出,「血脂不正常即低密度脂蛋白膽固醇水平(LDL-C)過高或高密度脂蛋白膽固醇水平(HDL-C)過低¹⁴,已被確認為導致心血管疾病的一種主要風險因素¹⁵ ¹⁶。」

根據歐洲心臟協會(ESC)的2019年指引¹⁷,經臨床或影像確診的心血管疾病被列為極高風險患者,他們的目標 LDL-C水平由以往的1.8mmol/L以下,收緊至1.4mmol/L以下,並把LDL-C水平控制至原來的一半或以下。此外,如果在接受最大耐受劑量他汀類藥物治療的兩年內發生第二次心腦血管事件,例如心肌梗塞或缺血性中風,可考慮要將LDL-C水平降至低於1.0mmol/L。

蕭頌華教授指出,「上述多項數據及研究反映,本港心臟病患病人數有增無減,而且有年輕化趨勢,需要有系統地管理心血管疾病風險及密切追蹤心肌梗塞患者出院後的情況,以減輕公共醫療負擔。」

華人個人化心腦血管疾病風險評估分數 精準預測港人患病風險

預防勝於治療,要有效管理本港心血管疾病風險,需要有「貼地」的預測風險模型。ESC在2019年歸納出現有最少16個估計心腦血管疾病風險模型,包括Framingham風險模型(FRS)及2013年美國心臟醫學會(ACC/AHA)發表的風險評估工具,前者以美國一般民眾為群組研究對象,白種人佔多數;後者則綜合美國一般民眾中的多項心血管疾病隊列資料,開發了(PCE)模型。

惟以上兩個工具均未能精準預測本港心血管疾病風險,港大醫學院護理學院及公共衞生學院助理教授徐詩鈴博士引述本港2015年所發表的一項研究¹⁸表示,使用FRS及PCE風險模型預測2,895名、25至74歲港人的心血管疾病風險,發現兩個風險預測模型均未能精準預測男性心血管疾病風險,須重新校準。

此外,在2018年發表的本地研究¹⁹,透過比較長者健康中心所收集到的數據及FRS風險模型所預測到的未來十年心血管疾病風險結果,發現兩者有別。徐詩鈴博士指出,前者所收集到的心血管疾病事件:男性為31.0%;女性為18.6%;後者所預測到的風險:男性為38.5%;女性為21.6%,顯示以西方人口數據而設的心血管疾病預測風險模型,無法適當地反映華人情況。雖然中國亦有同類型的心血管預測風險模型,但當中涵蓋香港的數據相對少。

有見及此,香港大學聯同香港特別行政區創新及科技局研發心血管疾病預測風險模型——華人個人化心腦血管疾病風險評估分數(Personalized Cardiovascular Disease risk Assessment for Chinese,下簡稱P-CARDIAC),是首個專門針對華人的人工智能(AI)心腦血管疾病風險評分,同為香港首個深度預測心腦血管疾病風險模型,以及早識別港人患此病的風險並介入治療,目標可減少本港25%因心血管疾病而導致早逝風險。

徐詩鈴博士指出,P-CARDIAC基於逾90個從醫管局臨床數據分析和報告系統取出的共異變數,包括:31個共變量及66個於XGB預測模型中的共變量,例如:年齡、葡萄糖、慢性阻塞性肺病,嗜鹼性白血球等數據,可達致高精準度,C-統計量為 0.86 (超過0.8即代表模型準確度高)。

P-CARDIAC開發團隊包括:香港特別行政區創新及科技局、港大醫學院護理學院、公共衞生學院、藥理及藥劑學系,和香港大學計算機科學系;而支持機構包括:英國諾丁漢大學、英國倫敦大學及安進香港。

僅約三成心肌梗塞患者接受一年治療 LDL-C可控制於目標水平

利用P-CARDIAC,可以更精準預測香港一般市民患心腦血管疾病的風險,作為一線預防。而面對有高風險復發的心肌梗塞患者,他們又可以如何預防?港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼藥物安全及應用研究中心研究主管陳慧賢博士指出,現時動脈粥樣硬化心血管疾病的患者包括:急性冠狀動脈綜合症、心肌梗塞、中風,曾接受冠狀動脈介入治療術(俗稱「通波仔手術」)等,通常需要接受最大耐受劑量的他汀類藥物(Statins)進行治療,以預防病情復發,但部份患者仍然可能無法達到國際指引所建議的LDL-C目標水平。

為了解本港心肌梗塞、中風/短暫性腦缺血發作、曾接受「通波仔手術」的患者出院後的情況,香港大學收集逾1.8萬名在2003年至2016年期間於港島西聯網患相關疾病患者的數據。陳慧賢博士指出,有近七成患者出院時會獲處方他汀類藥物,當中超過九成心肌梗塞患者出院時會獲處方他汀類等降膽固醇藥物。研究發現,僅25.8%心肌梗塞患者在出院後接受一年治療,其LDL-C可控制於目標水平(當時指引為1.8mmol/L以下,直至2019年才收緊至1.4mmol/L以下)。

陳慧賢博士續指出,相關研究結果與亞洲數據相約,根據一項2011年發佈的研究²⁰,涉及8個亞洲地區,當中約八成血管疾病患者接受他汀類藥物治療,超過50%亞洲區患者未能將LDL-C降低至目標水平,多達65%亞洲區極高危患者使用他汀類藥物治療後,仍未能將LDL-C降至1.8mmol/L以下,顯示患者出院後儘管使用他汀類藥物治療,亦可能無法達到指南建議的治療目標。

港大研究亦發現,心肌梗塞患者在出院後接受一年治療後,若LDL-C水平仍然未達到低於1.8mmol/L,他們再發生心血管事件的機率平均達三成以上。陳慧賢博士指出,「研究顯示,本港需要密切跟進心血管疾病患者的LDL-C水平,尤其是心肌梗塞患者,此為預防復發風險的關鍵因素,建議密切關注及監測患者出院後的情況, 從而調整治療方案。」

「心安你得」 追蹤心肌梗塞患者出院後情況 以預防復發

了解本港心肌梗塞患者出院後的復發及控制LDL-C水平的數據,顯示密切監察他們的身體情況尤其重要。蕭頌華教授指出,「『心安你得』手機應用程式的設計目的,是為了讓心肌梗塞患者可隨時隨地了解自己的身體情況和進行視像復康計劃,從而增加他們對復康的依從性,更頻密接受血脂測試,並按情況調整治療方案,以預防再次因心臟病發或中風的風險,及減少再入院或死亡個案。」

「心安你得」是港大醫學院內科學系心臟科利用先進的科技,結合數據同步及風險評估計算機TIMI Risk Score for Secondary Prevention(TRS 2°P)所建立。患者可透過手提心電圖儀器測量身體數據,其數據會即時上載至手機應用程式並即時進行分析,患者及醫生可同步掌握相關結果。

患者的心血管因素控制分為九項:壞膽固醇、好膽固醇、體重、收縮壓、舒張壓、脈搏、糖化血紅蛋白、吸煙,運動;若結果顯示紅色,即代表有風險因素,系統會提醒患者及醫生注意,從而作出相應的調整,包括考慮調整用藥劑量、透過視像復康頁面得到復康教育資訊,例如煮食建議及復康運動示範。

有鑑新冠肺炎疫情持續,公立醫院心臟科門診預約人數亦受影響。蕭頌華教授指出,根據數據統計,疫情期間不乏有心臟科門診患者缺席的情況,但心肌梗塞患者出院後,每隔數月便需要覆診一次,以便醫生再跟據情況調整藥物治療。若患者缺席覆診,或有可能未能及時調整用藥而影響治療效果。

蕭頌華教授指出,使用「心安你得」手機應用程式,讓患者在家中亦可以持續監察各項指標,包括膽固醇、心跳及血壓等等,避免因為到公立醫院而增加的染疫風險;有需要時醫生亦可以及早介入,找出現時醫療缺口,從而減少心血管疾病的發生或相關死亡,達至有效的二級防預。

出席是次啟動禮的講者提醒,「三管齊下」的方法可預防及改善本港心血管疾病的情況,若患者有任何疑問,應向其主診醫生查詢。

