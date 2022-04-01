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【機迷福音】微軟擬推出Xbox Game Pass家庭計劃　反擊Sony PS Plus升級

科技 11:45 2022/04/01

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據《Windows Central》報道，微軟將於今年推出Xbox Game Pass家庭計劃，當中包括為5名玩家提供Xbox Game Pass的使用權。（微軟官網截圖）

微軟（Microsoft）Xbox和Sony Playstation之間的競爭相當激烈，繼早前Sony宣布將遊戲訂閱服務PlayStation Plus升級，以吸納更多玩家加入後，日前又有外媒傳出微軟正計劃為旗下遊戲訂閱服務Xbox Game Pass推出家庭計劃，當中包括5個玩家的使用權。

【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級　以遊戲訂閱服務對抗微軟

據《Windows Central》報道，微軟將於今年推出Xbox Game Pass家庭計劃，當中包括為5名玩家提供Xbox Game Pass的使用權，意味容許最多5名玩家同時共享一個帳號進行遊戲。

【機迷熱話】微軟搶佔雲端遊戲市場 　Steam Deck可玩XBox遊戲

雖然目前還不清楚定價，但該報道指，家庭計劃的價格將較5個獨立帳戶的費用便宜。同時，微軟也將整合其家庭賬戶系統，這也是該公司用於其Microsoft 365家庭訂閱的方式。

需先解決遊戲版稅分配問題

微軟表示，一直在尋找改善Game Pass體驗、並為會員提供更多價值的方法，當中包括根據社區反饋定期測試和改進功能。但據悉，在推出該計劃前，微軟需先解決如何分配遊戲版稅和補償第三方發行商的細節問題，這些發行商目前為主要的Xbox Game Pass計劃授權其內容。

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責任編輯：陳卓賢

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