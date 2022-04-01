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【美股焦點】動視暴雪CEO傳遭美司法部、SEC調查　涉微軟世紀收購前與期權買家會面

股市 11:18 2022/04/01

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【美股焦點】動視暴雪CEO傳遭美司法部、SEC調查　涉微軟世紀收購前與期權買家會面

動視暴雪（美：ATVI）繼續備受負面消息困擾，有外電指，美國司法部及證交會（SEC）正分別調查一宗動視暴雪（美：ATVI）的期權交易是否違反內幕交易法，動視暴雪首席執行官Bobby Kotick正被調查是否有參與其中。

動視暴雪自從去年夏天提訴指控性騷擾和性別薪酬差異文化以來，動視暴雪及其CEO Bobby Kotick一直受到密切關注。

有交易員與動視暴雪CEO會面後大手買入認購期權

有消息人士指，Kotick今年1月初曾與美國投資公司 Arrow Capital 創始人Alexander von Furstenberg會面，其後1月14日，Furstenberg、媒體大亨Barry Diller以及David Geffen買入動視暴雪的認購期權，行使價為每股40美元。

最終微軟在1月18日宣布以每股95美元入主動視暴雪，讓上述三人的期權交易賬面賺約5900萬美元（約4.6億港元）。

知情人士稱，美國司法部正在調查這些期權交易是否違反了內幕交易法，SEC 也在另外開展一項民事內幕交易調查。報道指，司法部及SEC發言人拒絕置評。

Kotick發言人否認談及動視暴雪與微軟潛在交易

報道引述Kotick 發言人指，Kotick 曾與他的朋友在一家受歡迎的餐廳吃了一頓社交早午餐，強調Kotick 沒有與他們分享任何關於可能與微軟進行交易的信息。

Diller此前在接受採訪時表示，他們均不掌握有關微軟與動視暴雪交易的重大非公開信息，但同時證實，監管機構曾聯繫過他們。

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美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）

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