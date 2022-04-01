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【烏克蘭戰爭】拜登稱普京正如自我孤立 或已處分部分幕僚

環球社會熱點 11:12 2022/04/01

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近日美國及英國情報官員指，俄羅斯總統普京正被身邊幕僚誤導，未能掌握俄羅斯軍隊在烏克蘭的真實戰況。美國總統拜登表示，普京似乎現時如「自我孤立」。他同時指，普京似乎已解僱或軟禁部分幕僚，但拜登承認沒有確切證據。

俄軍撤出切爾諾貝爾 疑有安全憂慮 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（31日）表示，普京（Vladimir Putin）似乎正「自我孤立」（self-isolated），有跡象顯示他已解僱或軟禁，部分在烏克蘭戰爭上誤導他的幕僚。惟拜登亦承認，當局沒有確切證據，並拒絕透露更多。

俄羅斯本周表示，將大幅減少烏克蘭基輔（Kyiv）及北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）軍事活動，增加互信鼓勵和平談判。拜登周四對此表示質疑，指有證據顯示俄軍在烏東頓巴斯（Donbass）地區兵力正在增加，同時未有確切證據顯示俄軍正撤離基輔。

普京要非友好國家盧布結算天然氣 德法拒絕 【下一頁】

拜登表示，未有證據顯示普京正暫停行動，或盡其所能動用其在頓巴斯的所有兵力。他指美國會繼續密切關注俄軍動向，及烏克蘭其他地區情況。

美國官員周三（30日）表示，美國情報官員已確定，普京的幕僚誤導俄軍在烏克蘭戰況的表現。該美國官員透露， 最近情報顯示，普京與俄羅斯高級軍官之間關係緊張。

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責任編輯：李俊儀

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