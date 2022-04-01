  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (五) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】拜登稱普京如正自我孤立 或已處分部分幕僚

環球社會熱點 11:12 2022/04/01

分享：

近日美國及英國情報官員指，俄羅斯總統普京正被身邊幕僚誤導，未能掌握俄羅斯軍隊在烏克蘭的真實戰況。美國總統拜登表示，普京似乎現時如「自我孤立」。他同時指，普京似乎已解僱或軟禁部分幕僚，但拜登承認沒有確切證據。

俄軍撤出切爾諾貝爾 疑有安全憂慮 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（31日）表示，普京（Vladimir Putin）似乎正「自我孤立」（self-isolated），有跡象顯示他已解僱或軟禁，部分在烏克蘭戰爭上誤導他的幕僚。惟拜登亦承認，當局沒有確切證據，並拒絕透露更多。

俄羅斯本周表示，將大幅減少烏克蘭基輔（Kyiv）及北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）軍事活動，增加互信鼓勵和平談判。拜登周四對此表示質疑，指有證據顯示俄軍在烏東頓巴斯（Donbass）地區兵力正在增加，同時未有確切證據顯示俄軍正撤離基輔。

普京要非友好國家盧布結算天然氣 德法拒絕 【下一頁】

拜登表示，未有證據顯示普京正暫停行動，或盡其所能動用其在頓巴斯的所有兵力。他指美國會繼續密切關注俄軍動向，及烏克蘭其他地區情況。

美國官員周三（30日）表示，美國情報官員已確定，普京的幕僚誤導俄軍在烏克蘭戰況的表現。該美國官員透露， 最近情報顯示，普京與俄羅斯高級軍官之間關係緊張。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】拜登稱普京如正自我孤立 或已處分部分幕僚
今日
【烏克蘭戰爭】拜登稱普京如正自我孤立 或已處分部分幕僚
【烏克蘭戰爭】俄軍撤出切爾諾貝爾 疑有安全憂慮
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍撤出切爾諾貝爾 疑有安全憂慮
【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元
2022/03/31
【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
2022/03/31
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登
2022/03/31
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】拜登稱普京如正自我孤立 或已處分部分幕僚
今日 11:12
【烏克蘭戰爭】拜登稱普京如正自我孤立 或已處分部分幕僚
【烏克蘭戰爭】俄軍撤出切爾諾貝爾 疑有安全憂慮
今日 11:03
【烏克蘭戰爭】俄軍撤出切爾諾貝爾 疑有安全憂慮
【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元
19:15 2022/03/31
【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元
地緣政治 軍事 戰爭 俄羅斯 烏克蘭 普京 拜登 美國 頓巴斯

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄軍撤出切爾諾貝爾 疑有安全憂慮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Bruce Willis患失語症 家人代宣布息影
Bruce Willis患失語症 家人代宣布息影
新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京自我孤立 俄要求盧布結算天然氣（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京自我孤立 俄要求盧布結算天然氣（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元
【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元
Will Smith打人後拒離場 Chris Rock首開腔回應
Will Smith打人後拒離場 Chris Rock首開腔回應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款