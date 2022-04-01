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【烏克蘭戰爭】俄軍撤出切爾諾貝爾 疑有安全憂慮

環球政治 11:03 2022/04/01

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俄軍早於俄烏戰爭爆發初期，佔領烏克蘭切爾諾貝爾核電站。但烏克蘭國家核能公司指，俄軍周四（3月31日）撤出切爾諾貝爾核電站，懷疑與當地核輻射引起的安全憂慮有關。

【烏克蘭戰爭】普京要非友好國家盧布結算天然氣 德法拒絕 【下一頁】

俄軍於2月底佔領切爾諾貝爾核電站，但烏克蘭國家核能公司Energoatom周四於通訊軟件Telegram發表聲明指俄軍撤離，更透露佔領切爾諾貝爾核電站的俄軍分為兩列向烏克蘭與白俄羅斯的邊界前進。

《華爾街日報》指當地俄軍自周二（3月29日）起分階段撤離，截至周四晚軍隊已全數撤離核電站。

Energoatom更貼出一份由俄羅斯國民警衛隊代表、俄羅斯國家核能公司Rosatom代表及核電站當值經理簽署的信件副本，文件標題提到接受和轉讓切爾諾貝利核電站保護權。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元 【下一頁】

切爾諾貝爾核電站的4號核反應堆於1986年發生爆炸，核災釀成30人死亡，並於接下來的幾年內有無數人死於核輻射症狀。

Energoatom聲稱俄軍在當地核輻射污染最嚴重的紅森林挖壕溝及進行防禦工程，而俄軍暴露於大劑量輻射的環境後出現疾病，軍隊更幾乎爆發騷亂。

美媒引述一名美國國防高官指，美方留意到俄軍撤出切爾諾貝爾、烏克蘭首都基輔北部和西北部的情況。美方認為俄軍可能已放棄基輔西北部的空軍基地Antonov Airport。

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責任編輯：鄭錦玲

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