【券商點睇】沖擊製造業不止疫情 甚麼原因令PMI下滑

國內最新公布製造業PMI，不論官方抑或財新編製的版本，均落入收縮區域，顯示製造業全面走弱。其中，普遍認為疫情在多個城市再度爆發，是造成經濟下行的主要原因。國聯證券指出，經過季調以後的PMI綜合指數和主要子指數全面下行。新訂單、生產、原材料庫存、就業、產成品庫存，以及出口和進口子指數都顯示出製造業部門面臨需求生產雙重下滑的壓力，甚至存在庫存被動積累的現象。

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除了疫情因素，國際油價的上行、互聯網行業裁員等因素同樣影響總需求和總供應，並拖累製造業。該行認為俄烏衝突之後，國際大宗商品價格特別是原油價格的上行帶來的供給衝擊，以及微觀證據所暗示的出口部門潛在的需求下行，加上互聯網行業的調整和裁員可能共同對3月份宏觀經濟構成衝擊，並拖累到制造業部門。

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從近期國常會的部署和福州放鬆房地產限購的舉措來看，政策的進一步調整可能已經箭在弦上。國聯證券預計4月份降準降息仍有可能，而地產政策也有望進一步調整，繼續看好穩增長相關的一些板塊。

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記者：林衛