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面對嚴峻的第五波疫情，特區政府日前宣佈，下月初向全港近300萬個家庭派發防疫服務包，以加強市民的防疫意識及防疫能力。為響應政府呼籲，立法會（批發及零售業）議員邵家輝透過各大商會，號召不同業界，包括批發零售、美容、按摩、浴室、麻將天九耍樂處所、聯誼會所及家庭娛樂中心等，組織了近400名的「業界抗疫義工隊」，最近數天密切進行抗疫物資包裝工作，並將於下月初協助政府派發至香港、九龍及新界各區。
邵家輝議員昨天（30日）及今天（31日）一連兩日到訪抗疫義工工作現場，了解抗疫義工的工作，並為一眾抗疫義工打氣。邵家輝議員十分感謝義工團隊一呼百應，近400名義工全力協助包裝抗疫服務包，並派發份抗疫物資到全港基層市民手中。義工團隊主要幫助政府派發包裝抗疫服務包到『三無』大廈（沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司）及基層家庭。
防疫服務包內含抗疫中成藥兩盒、快速抗原測試包20個、KN95口罩20個、衞生防護中心印製的防疫資訊小冊子、心意卡，每包足夠兩至三人家庭使用。邵家輝議員表示：「防疫服務包能有效幫助市民自我檢測，及早發現感染個案並切斷傳播鍊，遏止疫情擴散，並幫助輕症患者紓緩症狀，減低公共醫療系統負擔。」
自第五波疫情爆發以來，邵家輝議員一直致力協助業界人士全力抗疫，把商界熱心人士捐贈的物資分發給業界前線員工。早前，他協助香港再出發大聯盟將23萬個KN95口罩捐贈予街市及排檔販商，又從廈門寶太生物科技股份有限公司捐贈予自由黨的 100 萬份快速抗原測試劑中，將一部分派發予鮮魚、蔬菜、蛋業、鮮果批發販商及商店員工，並擺設街站派發給市民。
（資料由客戶提供）