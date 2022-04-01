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【券商點睇】平安料龍頭車企處於估值底部 吉利獲納入推薦名單

股樓投資 11:29 2022/04/01

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疫情衝擊國內3月汽車市場，乘聯會預計3月狹義乘用車銷量預計158萬輛，按年下降10.4%。汽車行業面臨晶片短缺和動力電池成本上漲的影響。平安證券指出，車企目前積累大量未交付訂單，另外受地緣政治等不確定因素的影響，汽車行業供應鏈安全面臨進一步挑戰。受到上游成本上漲和高油價的影響，2022年A00級新能源車佔比將下滑，混動車型銷量進一步提升，重磅智能化新車型將從3月底陸續推出，有望帶動高端新能源車銷量，維持2022年新能源車510萬台的預測。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

由於上游成本上漲，低端新能源車市場將受到較大衝擊，新能源車品牌開啟升級之路，新能源車品牌塑造成功、智能化自研能力強且落地迅速的車企將受益。面臨行業缺芯少電的大環境，看好處於品牌高端化塑造成功、混動車型矩陣豐富的車企。

【延伸閱讀】大行點睇：國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股，請按【見下頁

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隨着年報的披露，車企估值下行的壓力得到釋放，中期看龍頭車企已處估值底部，伴隨智能化新車的上市，汽車行業估值有望修復。零部件方面看好智能車增量部件，即智能車單車配套價值提升，且擁有關鍵壁壘的配件企業。該行認為吉利汽車（00175）品牌矩陣清晰，混動新品儲備豐富，高端智能純電品牌發展具備一定領先優勢，予「推薦」評級。另在A股上市的華域汽車（滬：600741），核心業務自主可控，座艙座椅及車燈將受益於第三空間單車均價升級，特斯拉、比亞迪等上汽集團外部客戶拓展積極，看好核心主營業務協同發展與全球擴張的廣闊空間。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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記者：林衛

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股票 汽車股 吉利汽車（00175） 華域汽車（滬：600741）

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