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【混合工作】Google Workspace更新　用Meet開會可以Emoji回應

科技 10:59 2022/04/01

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Google Workspace更新後，將獲得一個類似Zoom的Emoji表達功能。（Google官網截圖）

混合工作模式近年愈趨普及，Goole也一直配合改善其虛擬協作工具Workspace的功能。Google日前宣布會在4月為Workspace帶來一系列更新，包括讓用戶在使用Google Meet開會時，能夠以Emoji表達感受，以及添加了「畫中畫模式」（picture-in-picture mode）。

【改朝換代】Google Hangouts App已下架　Google Chat勢成替代品？

    點擊圖片放大

Google Workspace更新後，將獲得一個類似Zoom的Emoji表達功能，讓用戶在使用Meet開會期間，能夠在畫面屏幕一側的列表中，選擇「心心」或「豎起大拇指」等Emoji。Google表示，這功能使用戶在保持靜音的情況下，實時表達感受，同時也不會擾亂到整個會議過程。

【人工智能】Google運用AI機器學習模型　更準確了解及協助用戶脫危

為商業版客戶    提供端對端加密功能

Google也在Meet中添加「畫中畫模式」，用戶即使不在Meet tab中，也能看到誰人在會議說話。另外，Google還計劃在Meet對話增加自選端對端加密功能，並預計該功能將於5月向商業版、企業版和教育版客戶提供。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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