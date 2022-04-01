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【財新PMI】製造業供應需求全面收縮 3月財新PMI跌至48.1

股樓投資 11:08 2022/04/01

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3月疫情在全國多地蔓延，防疫措施進一步收緊，對製造業生產經營造成明顯衝擊，3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）降至48.1，回落2.3個百分點，再度跌入收縮區，更是2020年3月疫情爆發初期以來的最低水平，反映製造業景氣度相當嚴峻。同時，跟官方製造業PMI的走勢一致，後者也是五個月來首次跌至收縮區間。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

從各項分項PMI指數看，製造業供應與需求全面收縮。3月生產指數和新訂單指數均為2020年3月以來最低，反映3月以來全國多地暴發的局部疫情，使得制造業供應鏈受阻，生產秩序受到影響，整體需求尤其是消費品需求較為疲弱。海外需求亦大幅下降，加上運輸惡化，拖累3月出口新訂單指數在收縮區間進一步下降，錄得22個月來新低。調查樣本企業表示，疫情、運輸交貨難、市況因俄烏局勢而更加不穩，導致銷售受挫。

【延伸閱讀】第5波疫情：滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動，請按【見下頁

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財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前國內正面臨2020年初以來最為嚴峻的疫情形勢。同時，外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共振，加劇了中國經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。政策層面則面臨雙重「精准」挑戰，即提高疫情精准防控水平，在生產生活正常秩序與人民群眾生命安全和健康中取得平衡；財政政策和貨幣政策做到精准施策，關注弱勢群體，加大對重點行業和小微企業的扶持力度，穩定市場預期。

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記者：林衛

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滯脹 經濟 PMI 中國

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