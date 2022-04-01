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【新股IPO】比亞迪半導體上市審核第三度中斷　管理層：盡快提交更新資料重啟程序（第二版）

新股IPO 17:04 2022/04/01

分享：

【新股IPO】比亞迪半導體上市審核第三度中斷　管理層：盡快提交更新資料重啟程序

由比亞迪 （01211） 分拆的比亞迪半導體計畫登陸深交所創業板上市，今年1月底已經通過深交所上市委會議。不過，據深交所最新公布，比亞迪半導體因為IPO申請中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交，因此根據有關規定，深交所終止比亞迪半導體的發行上市審核。

比亞迪半導體相關負責人回應內媒查詢時稱，此次深交所僅是暫時中止公司發行上市審核，目前比亞迪半導體正在積極推進相關工作，盡快向深交所提交更新財務資料後的上市申請文件並恢復上市審核。

比亞迪半導體赴深上市可謂一波三折，去年中因負責上市事宜的北京市天元律師事務所遭中證監，而遭深交所中止發行上市審核。在9月份，律師事務所已出具復核報告，發行上市審核再度恢復，不過，在同月，同樣因財務資料過期而被終止上市審核。

比亞迪收報225.2元，升0.36%，成交額10.04億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：【新股IPO】萬科旗下萬物雲遞上市申請　去年收入增30.6%至237億人幣

【業績｜電動車】比亞迪去年純利跌逾28%　收入錄2113億人幣

（第二版加入比亞迪半導體回應）

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