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【第五波疫情】恒生銀行4.4起分行營業時間恢復至朝9晚4、周六續不開　目前僅3家地面分行暫停

Hot Talk 10:43 2022/04/01

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【第五波疫情】恒生銀行4.4起分行營業時間恢復至朝9晚4、周六續不開　目前僅3家地面分行暫停

香港第五波疫情有所緩和，本地銀行陸續增加分行服務，恒生銀行 （00011） 公布，4月4日（星期一）起將調整營業中的恒生地面分行及商務理財中心的服務時間，由星期一至五上午10時30分至下午3時，加長至上午9時至下午4時， 星期六仍會暫時停止服務﹐直至另行通知。

恒生銀行最新公布，早前因應新冠病毒病個案而暫停服務的眾安街分行，於今日（4月1日）恢復服務。

據該行網站公告，恒生目前只餘北角（渣華道）分行、港鐵荃灣站辦事處、屯門鄉事會路分行3家地面分行暫停服務，其餘地面分行已經恢復營業，但大學分行、港鐵站辦事處、流動分行都繼續暫停服務。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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金融機構 疫情 恒生銀行（00011）

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