【第五波疫情】中銀香港由4月1日起五間分行將恢復營業（附分行名單）

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【第五波疫情】恒生銀行4.4起分行營業時間恢復至朝9晚4、周六續不開 目前僅3家地面分行暫停
中銀香港 （02388） 公布，由4月1日（星期五）起，以下5家分行將恢復營業，包括置富南區廣場分行、中環永安集團大廈分行、西灣河分行、金巴利道分行，以及蝴蝶邨分行。
該行在分行採取一系列的防疫衞生措施，員工及客戶進入分行時均須量度體溫及佩戴口罩；曾有員工確診的分行已徹底清潔及消毒，返回分行工作的員工均須取得陰性檢測結果。
|以下分行由4月1日（星期五）起恢復營業：
|分行名稱
|分行地址
|香港
|置富南區廣場分行
|薄扶林置富南區廣場 510 號
|中環永安集團大廈分行
|德輔道中 71 號永安集團大廈地庫至二樓
|西灣河分行
|西灣河筲箕灣道 142-146 號
|九龍
|金巴利道分行
|尖沙咀金巴利道 37 號豪麗大廈地下 A&B 舖及一樓
|新界
|蝴蝶邨分行
|屯門蝴蝶廣場地下 R156 - R164 號
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