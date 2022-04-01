【第五波疫情】中銀香港由4月1日起五間分行將恢復營業（附分行名單）

▲ 【第五波疫情】中銀香港由4月1日起 5家分行將恢復營業（附分行名單）

中銀香港 （02388） 公布，由4月1日（星期五）起，以下5家分行將恢復營業，包括置富南區廣場分行、中環永安集團大廈分行、西灣河分行、金巴利道分行，以及蝴蝶邨分行。

該行在分行採取一系列的防疫衞生措施，員工及客戶進入分行時均須量度體溫及佩戴口罩；曾有員工確診的分行已徹底清潔及消毒，返回分行工作的員工均須取得陰性檢測結果。

以下分行由4月1日（星期五）起恢復營業： 分行名稱 分行地址 香港 置富南區廣場分行 薄扶林置富南區廣場 510 號 中環永安集團大廈分行 德輔道中 71 號永安集團大廈地庫至二樓 西灣河分行 西灣河筲箕灣道 142-146 號 九龍 金巴利道分行 尖沙咀金巴利道 37 號豪麗大廈地下 A&B 舖及一樓 新界 蝴蝶邨分行 屯門蝴蝶廣場地下 R156 - R164 號

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