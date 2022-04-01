【烏克蘭戰爭】普京要非友好國家盧布結算天然氣 德法拒絕

歐洲多國早前宣布，因俄羅斯入侵烏克蘭，降低依賴俄羅斯入口能源，但雙方仍有能源交易往來，並就結算的貨幣產生分歧。俄羅斯總統普京周四（3月31日）簽署法令，要求非友好國家周五（4月1日）起以盧布結算天然氣交易。德國與法國明言拒絕，堅持以歐元結算。

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普京（Vladimir Putin）要求非友好國家在周五必須在俄羅斯的銀行開設盧布戶口，用以結算天然氣交易。普京強調，如有關款項未有及時支付，俄方將視作買家錯誤，確保會有後果，表示俄羅斯不會免費提供能源，屆時將停止供應天然氣。

按照普京要求，外國買家需在俄羅斯的Gazprom銀行開設特定戶口來結算天然氣交易。Gazprom銀行將負責代表買家購入盧布，並支付予其他帳戶。消息人士透露，雖然普京要求周五起盧布結算天然氣交易，但不少合約4月中下旬才開始，不會立即截斷供應。

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德國經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）拒絕普京要求，表明不會被對方敲詐勒索，亦不會讓普京離間歐洲的團結，將繼續以歐元付款。法國財長勒梅爾（Bruno le Maire）亦明言，與德國已準備好應對俄羅斯天然氣暫停。

意大利則表示，正與歐洲盟友商討向俄羅斯作出確切回應，強調即使俄羅斯暫停供應天然氣，其自身儲備量亦足以維持經濟活動正常運作。歐洲油價在消息傳後明顯上升，英國與荷蘭分別上升4至5％。

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責任編輯：吳漢培