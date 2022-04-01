  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (五) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】普京要非友好國家盧布結算天然氣 德法拒絕

環球經濟金融 10:40 2022/04/01

分享：

歐洲多國早前宣布，因俄羅斯入侵烏克蘭，降低依賴俄羅斯入口能源，但雙方仍有能源交易往來，並就結算的貨幣產生分歧。俄羅斯總統普京周四（3月31日）簽署法令，要求非友好國家周五（4月1日）起以盧布結算天然氣交易。德國與法國明言拒絕，堅持以歐元結算。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）要求非友好國家在周五必須在俄羅斯的銀行開設盧布戶口，用以結算天然氣交易。普京強調，如有關款項未有及時支付，俄方將視作買家錯誤，確保會有後果，表示俄羅斯不會免費提供能源，屆時將停止供應天然氣。

按照普京要求，外國買家需在俄羅斯的Gazprom銀行開設特定戶口來結算天然氣交易。Gazprom銀行將負責代表買家購入盧布，並支付予其他帳戶。消息人士透露，雖然普京要求周五起盧布結算天然氣交易，但不少合約4月中下旬才開始，不會立即截斷供應。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅 【下一頁】

德國經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）拒絕普京要求，表明不會被對方敲詐勒索，亦不會讓普京離間歐洲的團結，將繼續以歐元付款。法國財長勒梅爾（Bruno le Maire）亦明言，與德國已準備好應對俄羅斯天然氣暫停。

意大利則表示，正與歐洲盟友商討向俄羅斯作出確切回應，強調即使俄羅斯暫停供應天然氣，其自身儲備量亦足以維持經濟活動正常運作。歐洲油價在消息傳後明顯上升，英國與荷蘭分別上升4至5％。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
2022/03/31
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登
2022/03/31
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
2022/03/31
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
【烏克蘭戰爭】周五視像和談 烏指俄烏總統或快會晤
2022/03/31
【烏克蘭戰爭】周五視像和談 烏指俄烏總統或快會晤
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄軍非撤兵 料轉攻頓巴斯
2022/03/31
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄軍非撤兵 料轉攻頓巴斯

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
17:39 2022/03/31
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登
16:00 2022/03/31
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
13:44 2022/03/31
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
經濟 普京 俄羅斯 天然氣 俄羅斯盧布 銀行 歐元 德國 法國

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】北約指俄軍僅重整兵力 英國制裁針對俄媒（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Bruce Willis患失語症 家人代宣布息影
Bruce Willis患失語症 家人代宣布息影
【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元
【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間10:00）
Will Smith打人後拒離場 Chris Rock首開腔回應
Will Smith打人後拒離場 Chris Rock首開腔回應
【烏克蘭戰爭】北約指俄軍僅重整兵力 英國制裁針對俄媒（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】北約指俄軍僅重整兵力 英國制裁針對俄媒（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款