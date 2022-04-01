▲ 【中國經濟】3月財新中國製造業PMI降至48.1 跌破榮枯線兼遜預期

財新中國3月財新製造業PMI指數為48.1，按月回落2.3個百分點，低過預期的49.9，再度落入收縮區間，並降至2020年3月首輪疫情以來最低水平，2月財新PMI 則為50.4。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，目前內地正面臨2020年初以來最為嚴峻的疫情形勢，同時外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共振，加劇了中國經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。

中國製造業供給和需求全面收縮

王喆又稱，政策層面則面臨雙重「精準」挑戰：提高疫情精準防控水平，在生產生活正常秩序與人民羣眾生命安全和健康中取得平衡；財政政策和貨幣政策做到精準施策，關注弱勢羣體，加大對重點行業和小微企業的扶持力度，穩定市場預期。

財新指，從製造業PMI各分項指數看，製造業供給和需求全面收縮，3月生產指數和新訂單指數均為2020年3月以來最低，反映3月以來全國多地暴發的局部疫情，使得製造業供應鏈受阻，生產秩序受到影響，整體需求尤其是消費品需求較為疲弱。

3月出口新訂單指數錄得22個月來新低

海外需求亦大幅下降，加之運輸條件惡化，拖累3月出口新訂單指數在收縮區間進一步下降，錄得22個月來新低。調查樣本企業表示，疫情、運輸交貨難、市況因俄烏局勢而更加不穩，導致銷售受挫。

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