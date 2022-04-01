【港股市況】恒指早段曾跌400點、科指跌3%　阿里巴巴、京東跌5%（不斷更新）

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【中國經濟】3月財新中國製造業PMI降至48.1 跌破榮枯線兼遜預期
投資者憂慮加息，道指收市瀉550點，港股今早承接低開約300點。恒生指數低開303點，開報21693點。科指跌3%，報4420點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近2%。
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災 融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【10：30】【中國經濟】3月財新中國製造業PMI降至48.1 跌破榮枯線兼遜預期
【10：25】上海復旦 （01385） 升幅擴大至一成，高見26.05元。
【10：16】大市跌幅進一步收窄至約220點，報21777點。
【10：16】【新股IPO】萬科旗下萬物雲遞上市申請 去年收入增30.6%至237億人幣
【10：14】手機孖寶下跌，其中舜宇 （02382） 跌逾3%，瑞聲 （02018） 跌逾4%。
【10：06】禹洲 （01628） 逆市升近一成，高見0.46元。禹洲聘請外部顧問、與境外債權人探討債務解決方案。
【10：02】【業績｜醫藥股】中生製藥挫逾7% 去年純利大增4.27倍、擬未來一年斥最多10億元回購股份
【09：59】恒指最新跌約335點，報21663點。科指跌3.6%，報4395點。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌5%；美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近2%。
【09：57】微博 （09898） 股價逆市早段升逾4%，高見198.9元。
【微博回購】微博逆市升近5% 未來12個月內回購不超過5億美元美國存託股份
【09：54】三桶油最新個別發展，中石油 （00857） 跌逾2%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 升1%
【09：52】上海復旦 （01385） 發盈喜，股價逆市升逾6%，高見25.15元。上海復旦預料首季淨利潤約為1.95億元至2.5億元人民幣 ，按年增1.3倍至1.9倍。
【09：48】中遠海控 （01919） 逆市升逾3%，高見14.24元。中遠海控預計首季純利約276億元人民幣，按年增長約78.6%；及預計首季息稅前利潤約393億元人民幣，按年增長約98%。
【09：45】【科指回吐】科指跌逾3% 百度嗶哩嗶哩跌逾7%、成分股全數下跌
【09：41】港交所 （00388） 早段跌3%，低見357.2元。
【09：40】港股開市後跌幅擴大至400點，恒指最新跌411點，報21586點。
【09：38】雅居樂 （03383） 績後跌逾2%；富力地產 （02777） 跌近3%。
【業績｜內房股】雅居樂公佈未經審核全年業績 純利跌約29%、審計程序完成後始考慮末期息
【業績｜內房股】富力地產去年轉蝕88.5億人幣 預提費用及應付款逾千億
【09：33】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌2%；京東 （09618） 跌逾4%。
【09：29】百度 （09888） 續跌逾7%。美國證交會（SEC）此前新增百度、富途（美：FUTU）及愛奇藝（美：IQ）等5家公司至「預定摘牌名單」內。
【09：22】紐約期油跌7%，中石油 （00857） 績後跌逾2%；中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 平開。
【業績｜三桶油】中石油去年多賺3.9倍至921.7億人幣 現價股息率近7厘 目前能源供應成本明顯上升
【09：22】恒生指數低開303點，開報21693點。科指跌3%，報4420點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近2%。
【09：13】期指開報21705點，跌285點。
【08：56】恒指黑期跌約384點，報21682點；道指期貨升113點，報34791點。
【08：41】【內房危機】禹洲聘請外部顧問 與境外債權人探討債務解決方案
【08：29】【停牌潮】奧園延遲公布年度業績 今日起停牌
【08：20】【盈喜盈警｜芯片股】上海復旦發盈喜 料首季淨利潤增加1.2倍至1.9倍
【07：57】【業績｜零售股】先施去年九個月止虧損7500萬元 不派息
【07：45】【業績｜零售股】卓悅去年虧損減少19%至2.1億元 不派息
【07：45】港股ADR收報21614點，跌382點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.61元，較港收市價低0.59元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報363.63元，較港收市價低10.57元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報106.54元，較港收市價低5.56元或5%。
【07：30】美國2月核心PCE物價指數按年升5.4%，創近40年最大漲幅。投資者憂慮加息，道指收市瀉550點，報34678點；標指跌72點，報4530點；納指跌221點或1.54%，報14220點。
責任編輯：梁浩碩