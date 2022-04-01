【港股市況】恒指低開303點、科指跌3%　阿里巴巴、美團跌逾4%（不斷更新）

下一篇文章
【微博回購】微博未來12個月內回購不超過5億美元美國存託股份
投資者憂慮加息，道指收市瀉550點，港股今早承接低開約300點。恒生指數低開303點，開報21693點。科指跌3%，報4420點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近2%。
【09：22】紐約期油跌7%，中石油 （00857） 績後跌逾2%；中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 平開。
【業績｜三桶油】中石油去年多賺3.9倍至921.7億人幣 現價股息率近7厘 目前能源供應成本明顯上升
【09：22】恒生指數低開303點，開報21693點。科指跌3%，報4420點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近2%。
【09：13】期指開報21705點，跌285點。
【08：56】恒指黑期跌約384點，報21682點；道指期貨升113點，報34791點。
【08：41】【內房危機】禹洲聘請外部顧問 與境外債權人探討債務解決方案
【08：29】【停牌潮】奧園延遲公布年度業績 今日起停牌
【08：20】【盈喜盈警｜芯片股】上海復旦發盈喜 料首季淨利潤增加1.2倍至1.9倍
【07：57】【業績｜零售股】先施去年九個月止虧損7500萬元 不派息
【07：45】【業績｜零售股】卓悅去年虧損減少19%至2.1億元 不派息
【07：45】港股ADR收報21614點，跌382點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.61元，較港收市價低0.59元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報363.63元，較港收市價低10.57元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報106.54元，較港收市價低5.56元或5%。
【07：30】美國2月核心PCE物價指數按年升5.4%，創近40年最大漲幅。投資者憂慮加息，道指收市瀉550點，報34678點；標指跌72點，報4530點；納指跌221點或1.54%，報14220點。
責任編輯：梁浩碩