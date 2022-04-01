  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (五) 09:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指低開303點、科指跌3%　阿里巴巴、美團跌逾4%（不斷更新）

股市 09:27 2022/04/01

分享：

港股市況不斷更新

投資者憂慮加息，道指收市瀉550點，港股今早承接低開約300點。恒生指數低開303點，開報21693點。科指跌3%，報4420點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢：

【09：22】紐約期油跌7%，中石油 （00857） 績後跌逾2%；中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 平開。

【業績｜三桶油】中石油去年多賺3.9倍至921.7億人幣　現價股息率近7厘　目前能源供應成本明顯上升

【09：22】恒生指數低開303點，開報21693點。科指跌3%，報4420點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近2%。

【09：13】期指開報21705點，跌285點。

【08：56】恒指黑期跌約384點，報21682點；道指期貨升113點，報34791點。

【08：41】【內房危機】禹洲聘請外部顧問　與境外債權人探討債務解決方案

【08：29】【停牌潮】奧園延遲公布年度業績　今日起停牌

【08：20】【盈喜盈警｜芯片股】上海復旦發盈喜　料首季淨利潤增加1.2倍至1.9倍

【07：57】【業績｜零售股】先施去年九個月止虧損7500萬元　不派息

【07：45】【業績｜零售股】卓悅去年虧損減少19%至2.1億元　不派息

【07：45】港股ADR收報21614點，跌382點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.61元，較港收市價低0.59元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報363.63元，較港收市價低10.57元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報106.54元，較港收市價低5.56元或5%。

更多港股ADR及中概股報價：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美國2月核心PCE物價指數按年升5.4%，創近40年最大漲幅。投資者憂慮加息，道指收市瀉550點，報34678點；標指跌72點，報4530點；納指跌221點或1.54%，報14220點。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【微博回購】微博未來12個月內回購不超過5億美元美國存託股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】核心通脹逼40年高 道指瀉550點 納指標指挫逾1.5%
【美股收市】核心通脹逼40年高 道指瀉550點 納指標指挫逾1.5%
【恒指ADR+夜期】美監管看淡審計達成協議　恒指夜期僅升17點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美監管看淡審計達成協議　恒指夜期僅升17點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌（不斷更新）
【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌（不斷更新）
【業績｜三桶油】中石油去年多賺3.9倍至921.7億人幣　現價股息率近7厘　目前能源供應成本明顯上升
【業績｜三桶油】中石油去年多賺3.9倍至921.7億人幣　現價股息率近7厘　目前能源供應成本明顯上升
【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）
【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款