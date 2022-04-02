【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）

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【美股收市】就業數據撑進取加息 道指照升139點
中國據報考慮給予美國獲取大多數中概股審計底稿的全部權限，中概股大升，納指金龍中國指數收報7397點，升4.7%。本周被納入除牌名單的富途（美：FUTU）升6.3%。不過，藍籌股ADR升幅一般，阿里巴巴 （09988） 美股較港收市價低1.6%。夜期升144點，收報22170點。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|54.25
|-0.1%
|美團ADR
|158.36
|+1.8%
|騰訊ADR
|384.95
|+1.6%
|阿里巴巴美股
|107.91
|-1.6%
港股開市後曾跌438點，收市倒升，恒生指數收報22039點，升42點，成交946億元。科指跌0.7%，報4524點。騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；中海油 （00883） 升近2%；中遠海控 （01919） 升近一成。
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災 融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【03：00】夜期升144點，收報22170點。
【21：58】夜期升283點
【17：58】夜期升301點
【16：12】恒生指數收報22039點，升42點，成交946億元。科指跌0.7%，報4524點。騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；中海油 （00883） 升近2%；中遠海控 （01919） 升近一成。
【16：00】恒生指數U盤前跌1點，報21995點。
【15：47】【金融科技】畢馬威夥騰訊發布金融科技十大趨勢展望報告 料零信任架構將重塑金融可信邊界
【15：40】美團 （03690） 再轉跌逾1%；騰訊 （00700） 跌近0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；京東 （09618） 跌近3%。
【15：23】部分中資金融股上升，建行 （00939） 升0.7%；工行 （01398） 升0.6%。國壽 （02628） 升0.8%；平保 （02318） 升1%。
【15：21】港股尾市跌幅收窄至約15點，報21983點，科指跌1%，報4511點。
【15：01】內地股市上升，上證全日升0.9%；深證升0.9%；創業板指升0.3%。
【14：49】恒指跌不足50點，報21952點，跌45點，科指跌1.2%，報4505點。騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 升0.4%。
【14：27】中遠海控 （01919） 升近一成，高見15.06元。
【14：24】禹洲 （01628） 午後升幅擴大至16%，高見0.47元。
【14：22】大市跌幅收窄至約100點，跌105點，報21892點。
【14：04】【新股IPO】德勤維持港股IPO市場全年3300億融資預測 中概股回流上市將加快
【13：40】澳門3月博彩收入36.7億澳門元，按年跌55.8%，按月減少52.6%。銀娛 （00027） 跌0.7%；金沙 （01928） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾1%；美高梅 （02282） 跌逾2%。
【澳門賭收】澳門3月博彩收入跌55%至36.7億澳門元 首3個月跌近25% 濠賭股走弱
【13：30】【停牌潮】港交所：192家公司引用「疫情寬限」保交易 32家港股未能趕及業績期停牌、較去年少
【13：25】友邦 （01299） 逆市升0.3%；中移動 （00941） 升0.5%。
【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌逾4%；美團 （03690） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.6%；京東 （09618） 跌逾3%。
【13：00】港股午後初段跌近200點，報21802點，跌195點；科指跌2%，報4465點。
【12：50】【零售股】堡獅龍bossini首席財務官、公司秘書辭任 黃兆彬、張惠玲 5月起頂上 母企非凡中國公司秘書同步換人
【12：20】【大行報告】大摩將恒指基本目標下調一成至22600 料中國今年GDP「保5失敗」
【12：00】恒生指數半日跌159點，報21837點，成交498億元。科指跌1.7%，報4479點。阿里巴巴 （09988） 跌近4%；京東 （09618） 跌逾3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 逆市升1%；中遠海控 （01919） 升逾8%。
【11：53】力高健康生活 （02370） 上市翌日升逾56%，高見8.28元創上市後新高。
【11：30】上證半日升0.6%；深證升0.9%；創業板指升0.6%。
【11：15】大市跌幅收窄至約100點，恒指跌107點，報21890點。
【10：53】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾4%；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。
【10：52】比亞迪 （01211） 逆市升0.6%，高見227元。
【新股IPO】比亞迪半導體上市審核第三度中斷 有關資料已過有效期
【10：47】中遠海控 （01919） 升幅擴大至逾8%，高見14.9元。
【10：44】大市跌幅進一步收窄至約155點，報21840點，科指2.1%；報4464點。
【10：37】中海油 （00883） 最新升2%；中石油 （00857） 跌逾2%；中石化 （00386） 升逾1%。
【10：30】【中國經濟】3月財新中國製造業PMI降至48.1 跌破榮枯線兼遜預期
【10：25】上海復旦 （01385） 升幅擴大至一成，高見26.05元。
【10：16】大市跌幅進一步收窄至約220點，報21777點。
【10：16】【新股IPO】萬科旗下萬物雲遞上市申請 去年收入增30.6%至237億人幣
【10：14】手機孖寶下跌，其中舜宇 （02382） 跌逾3%，瑞聲 （02018） 跌逾4%。
【10：06】禹洲 （01628） 逆市升近一成，高見0.46元。禹洲聘請外部顧問、與境外債權人探討債務解決方案。
【10：02】【業績｜醫藥股】中生製藥挫逾7% 去年純利大增4.27倍、擬未來一年斥最多10億元回購股份
【09：59】恒指最新跌約335點，報21663點。科指跌3.6%，報4395點。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌5%；美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近2%。
【09：57】微博 （09898） 股價逆市早段升逾4%，高見198.9元。
【微博回購】微博逆市升近5% 未來12個月內回購不超過5億美元美國存託股份
【09：54】三桶油最新個別發展，中石油 （00857） 跌逾2%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 升1%
【09：52】上海復旦 （01385） 發盈喜，股價逆市升逾6%，高見25.15元。上海復旦預料首季淨利潤約為1.95億元至2.5億元人民幣 ，按年增1.3倍至1.9倍。
【09：48】中遠海控 （01919） 逆市升逾3%，高見14.24元。中遠海控預計首季純利約276億元人民幣，按年增長約78.6%；及預計首季息稅前利潤約393億元人民幣，按年增長約98%。
【09：45】【科指回吐】科指跌逾3% 百度嗶哩嗶哩跌逾7%、成分股全數下跌
【09：41】港交所 （00388） 早段跌3%，低見357.2元。
【09：40】港股開市後跌幅擴大至400點，恒指最新跌411點，報21586點。
【09：38】雅居樂 （03383） 績後跌逾2%；富力地產 （02777） 跌近3%。
【業績｜內房股】雅居樂公佈未經審核全年業績 純利跌約29%、審計程序完成後始考慮末期息
【業績｜內房股】富力地產去年轉蝕88.5億人幣 預提費用及應付款逾千億
【09：33】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌2%；京東 （09618） 跌逾4%。
【09：29】百度 （09888） 續跌逾7%。美國證交會（SEC）此前新增百度、富途（美：FUTU）及愛奇藝（美：IQ）等5家公司至「預定摘牌名單」內。
【09：22】紐約期油跌7%，中石油 （00857） 績後跌逾2%；中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 平開。
【業績｜三桶油】中石油去年多賺3.9倍至921.7億人幣 現價股息率近7厘 目前能源供應成本明顯上升
【09：22】恒生指數低開303點，開報21693點。科指跌3%，報4420點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近2%。
【09：13】期指開報21705點，跌285點。
【08：56】恒指黑期跌約384點，報21682點；道指期貨升113點，報34791點。
【08：41】【內房危機】禹洲聘請外部顧問 與境外債權人探討債務解決方案
【08：29】【停牌潮】奧園延遲公布年度業績 今日起停牌
【08：20】【盈喜盈警｜芯片股】上海復旦發盈喜 料首季淨利潤增加1.2倍至1.9倍
【07：57】【業績｜零售股】先施去年九個月止虧損7500萬元 不派息
【07：45】【業績｜零售股】卓悅去年虧損減少19%至2.1億元 不派息
【07：45】港股ADR收報21614點，跌382點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.61元，較港收市價低0.59元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報363.63元，較港收市價低10.57元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報106.54元，較港收市價低5.56元或5%。
【07：30】美國2月核心PCE物價指數按年升5.4%，創近40年最大漲幅。投資者憂慮加息，道指收市瀉550點，報34678點；標指跌72點，報4530點；納指跌221點或1.54%，報14220點。
責任編輯：梁浩碩