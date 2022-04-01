【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 股市 19:15 2022/04/01 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此→ 梁耀康：海爾智家（06690） 按此→ 梁耀康：中國建築（03311） 按此→ 孫運喜：中國財險（02328） 按此→ 孫運喜：交通銀行（03328） 按此→ 梁耀康：中國銀行（03988） 皇牌節目足本版↓ 強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 2022/03/31 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 2022/03/30 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 2022/03/29 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988） 2022/03/28 【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988） 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 2022/03/25 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 18:30 2022/03/31 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 18:40 2022/03/30 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 19:13 2022/03/29 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：海爾智家（06690） 今日 【潛力股精選】梁耀康：海爾智家（06690） 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 2022/03/31 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 2022/03/30 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 2022/03/29 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988） 2022/03/28 【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988） 恒生指數 收息股 國有內銀股 中小內銀股 中國銀行（03988） 交通銀行（03328） 內地保險股 中國財險（02328） 基建股 中國建築（03311）