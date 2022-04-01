【內房危機】禹洲回升16%　聘請外部顧問、與境外債權人探討債務解決方案

▲ 【內房危機】禹洲回升近1成 聘請外部顧問、與境外債權人探討債務解決方案

禹洲 （01628） 表示，為了進一步與境外債權人就共同利益事項進行透明的對話，已聘請中銀國際亞洲有限公司以及海通國際證券有限公司作為其財務顧問，並聘請年利達律師事務所作為其 法律顧問。

禹洲昨日大跌17.4%後，今日初見回穩，午後更是愈升愈有，現升16%，報0.47元。

外部顧問將與公司及其境外債權人共同探討各種可行措施，實施應對目前狀況的整體解決方案，以確保公司的長期發展，保障所有投資者的權益。

公司指，已作出巨大努力積極管理其債務風險，但仍然面臨巨大的壓力。公司明確表示，擬公平對待所有境外債權人。 作為公司管理其債務風險的努力的一部分，公司曾與一些債權人就可能延長某些債務的到期日進行討論。 鑑於公司決定尋求整體解決方案，公司已暫停有關該等債務的延期計劃。本公司將密切監察情況，並於適當時提供任何重大發展的最新情況。

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編輯:姚卓然