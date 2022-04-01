【業績｜零售股】先施去年九個月止虧損7500萬元、不派息　母企偉祿集團純利大減87%（第二版）

▲ 【業績｜零售股】先施去年九個月止虧損7500萬元 不派息

先施 （00244） 公布2021年3月至12月期間末期業績，期內虧損7500萬元，施表現續受疫情影響，而2020年2月底止年度為虧損1.45億元。收入為1.4億元，而2020年2月底止年度為1.77億元，不派息。期內先施關閉一家門店。百貨業務錄得收益約1.39億元，而2020年2月底止年度為1.76億元。

先施指，集團採取積極措施減少營運支出，例如員工成本。若計入業主給予的額外租金寬減，期間內整體分部虧損約為6,320萬元。先施繼續以出清上一季存貨為主要目標。存貨水平由2020年2月底止年度的約4,290萬元減少至期內的約3,440萬元，因而已確認160萬元的存貨撥備撥回。

先施：物色變現集團若干資產之機會

管理層認為，疫情已成為新常態，不會於短期內消退，百貨業務面臨考驗，集團會在業務計劃方面更謹慎部署，以求克服目前所處的逆境，並會持續重新制定其營銷策略及定價政策；繼續採取措施控制資本及營運支出；與其業主協商以調低租金；及物色變現集團若干資產的機會。 管理層認為，該等措施將進一步改善集團之經營盈利能力及所得現金流量。

至於先施母企偉祿集團 （01196） 截至去年12月底止全年業績，收入按年升37.5%至11.95億元；毛利按年升35.6%至2.73億元，毛利率按年升約12個百分點至35.6%；純利按年減少87%至1.2億元，主要由於物業公允價值變動影響；每股盈利8.49仙，不派息。

（第二版加入偉祿業績）

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編輯：姚卓然

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