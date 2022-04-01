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【業績｜零售股】先施去年九個月止虧損7500萬元　不派息

股市 07:57 2022/04/01

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【業績｜零售股】先施去年九個月止虧損7500萬元　不派息

先施 （00244） 公布2021年3月1日至2021年12月31日止期間之末期業績，期內虧損7500萬元，而2020年2月底止年度為虧損1.45億元。收入為1.4億元，而2020年2月底止年度為1.77億元，不派息。

期內，集團的表現繼續受到Covid-19疫情的影響。此外，集團一家門店關閉。 百貨業務錄得收益約1.39億元，而2020年2月底止年度為1.76億元。集團採取積極措施減少營運支出，例如員工成本。計入業主給予的額外租金寬減，期間內整體分部虧損約為6,320萬元。

同時，集團繼續以出清上一季存貨為主要目標。存貨水平由2020年2月底止年度的約4,290萬元減少至期內的約3,440萬元。因而已確認160萬元的存貨撥備撥回。

管理層認為，由於Covid-19已成為新常態，不會於短期內消退，因此百貨業務面臨考驗。同時，集團會在業務計劃方面更謹慎部署，以求克服目前所處的逆境。因此，集團會持續重新制定其營銷策略及定價政策；繼續採取措施控制資本及營運支出；與其業主協商以調低租金；及物色變現集團若干資產之機會。 管理層認為，該等措施將進一步改善集團之經營盈利能力及所得現金流量。

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編輯：姚卓然

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