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【內房危機】富力地產去年虧損88億人幣 今年續售非核心資產集資

股樓投資 10:28 2022/04/01

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被市場視為資金壓力較大的內房股富力地產(02777)公布去年業績。公司截至去年12月止年度虧損約88.4億元人民幣即約108.6億元，不派末期息。至10時富力報2.75元跌1.1%。

【高息股】中海油傳30億美元洽售 英國北海油田資產組合  詳情請看【下一頁

富力表示，去年銷售總額1,202億元人民幣，銷售總建築面積941萬平方米。總營業額跌至764億元人民幣，包括按平均售價每平方米8,300元人幣入帳建築面積831萬平方米，由於入帳均價售價較低以及存貨估值一次性撇減81億元人幣，因而導致虧損。截至去年，富力淨負債比率為123%。

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份  詳情請看【下一頁

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富力又指出，公司仍保留大量資產價值可觀的投資物業及酒店組合，透過戰略性出售可獲得大量資金以供調動，從而減少負債及支持集團可持續物業發展。今年集團亦透過整售及加快海外開發項目的預售計劃，出售海外非核心資產，旨在運用資金減少負債及補充營運資金。隨著市價開始回歸正常及買賣雙方預期差距縮小，集團預期於今年可實現更多資產出售，從而提供額外資金來源。較早前公司以73億人幣，把廣州富力國際空港綜合物流園出售予美國私募基金黑石(美：BX)。

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撰文 : 李尚毅

富力地產（02777） 港股

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