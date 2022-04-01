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美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？

股市 19:05 2022/04/01

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「美股第二季走勢預測」。（見下文）其他包括：中銀香港 （02388）重災中概股百度 （09888）小米 （01810）港交所 （00388）中移動 （00941）長江基建 （01038）中國銀行 （03988）工商銀行 （01398）建設銀行 （00939）郵儲銀行 （01658） 長和 （00001）富途（FUTU.US）、中概股風波對港股影響＋兩大港股短綫策略內地第二季減息降準+恒指走勢預示 *重溫《ET開市直擊》*

追加：MPF攻守兼備部署→【按此】

一按即睇：（全日不斷更新

美股上日收市急瀉550點，報34678點，道指期貨現升159點。美國隔晚公布核心PCE物價指數，按年升5.4%，創近40年最大漲幅，核心通脹成憂慮，今晚再有3月美國就業數據，美國聯儲局第二季料更積極加息，美股今季走勢怎預測？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你預測，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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