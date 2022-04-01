美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「美股第二季走勢預測」。（見下文）其他包括：中銀香港 （02388） 、重災中概股百度 （09888） 、小米 （01810） 、港交所 （00388） 、中移動 （00941） 、長江基建 （01038） 、中國銀行 （03988） 、工商銀行 （01398） 、建設銀行 （00939） 、郵儲銀行 （01658） 長和 （00001） 、富途（FUTU.US）、中概股風波對港股影響＋兩大港股短綫策略、內地第二季減息降準+恒指走勢預示 *重溫《ET開市直擊》*

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美股上日收市急瀉550點，報34678點，道指期貨現升159點。美國隔晚公布核心PCE物價指數，按年升5.4%，創近40年最大漲幅，核心通脹成憂慮，今晚再有3月美國就業數據，美國聯儲局第二季料更積極加息，美股今季走勢怎預測？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你預測，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）