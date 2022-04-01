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【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code）

股市 10:34 2022/04/01

分享：

中概股冷鋒襲港股？百度、富途、愛奇藝等5間中概股企業遭美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」，消息拖累港股上日失守兩萬二，恒指收市跌235點，收報21996點，阿里巴巴、美團ADR隔晚較港股低約半成，騰訊ADR收低港股近3%，今次中概股除牌危機再現，對港股影響多大？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為分析，兼教你本地銀行股、內銀股點揀。

Time Code

00：39 - 港股今日焦點速覽　
01：35 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：28 - 亞太股市早段市況速報
04：11 - 核心通脹升溫、道指插逾500點
05：17 - 市場驚通脹？ 美股上日跌勢未必與通脹有關
06：29 - 美國核心通脹解讀：美國有經濟衰退隱憂？
07：36 - 美國再有債息倒掛危機    美股已收復俄烏戰事時失地
08：27 - 美股第二季料大幅上落震盪    關注5月美國聯儲局加息
10：02 - 美股料有資金走   下季難再一枝獨秀
10：29 - 港股上日市況速覽
11：23 - 中概股憂慮再現、關注中美息差    港股現走資警號？
12：04 - 中概股波動    令港股反覆、後市有隱憂
13：24 - 中概股實際衝擊未算非常負面    美國加息料令港股短期震盪
13：58 - 內地料下季開始追GDP目標     憧憬第二季減息降準機會大
15：25 - 港股第二季料窄幅上落、回歸平淡    波幅區間料介乎20000點至23000點之間
16：42 - 恒指短綫介乎21200點至22400點     突破才有明顯方向
16：57 - 港股中長綫策略部署不變    難再等大跌低位吸納
18：01 - 港股短期策略（1）：港股向上動力短綫減    現階段建議食部分糊
19：18 - 港股短期策略（2）：恒指已反彈逾4000點不宜急追    短綫不跌穿21200點才入場
20：13 - 第二季推介：銀行股繼續理想    中銀香港 （02388） 為穩陣之選
22：17 - 第二季料市場繼續追捧高息、低估值股     中移動 （00941） 、長和 （00001） 受捧
23：11 - 中銀香港 （02388） 未有貨不宜現價急追
24：08 - 內銀股齊破頂     四大內銀揀邊隻？
28：27 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 上望多少？有條件再試高？
30：02 - 港股開市市況速報
31：07 - 業績股速報：中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中國生物製藥 （01177）
32：02 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
36：20 - 觀眾問股：百度 （09888） 現退市風險會否重傷？
39：11 - 觀眾問股：小米 （01810） 12.5元買了  現價先放好唔好？仲有冇得上？
40：38 - 觀眾問股：小米 （01810） 22元成本價   現價可溝貨嗎？
41：45 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 有冇機會重上4.6元？
43：20 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 年頭47蚊買入高位冇走仍可持有？ 現價是否值得買入作中長綫部署？
45：20 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 想買入收息   技術上會否跌至50蚊？
47：28 - 觀眾問股：港交所 （00388） 現價逐步收集價位合理？想逢低吸納睇咩價位？不想月供
49：20 - 港交所 （00388） 是月供好選擇？
50：01 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 15.1元有貨點睇？業績後不停跌
51：19 - 觀眾問股：中廣核新能源 （01811） 價殘可買入？
53：01 - 觀眾問股：富途（FUTU.US）未走貨怎處置？
54：40 - 港股開市初段市況速報
55：05 - 業績股：富力地產 （02777） 、雅居樂 （03383） 、雅生活服務 （03319） 、永利 （01128） 、新濠國際 （00200） 、有線寬頻 （01097）
56：24 - A股開市初段市況速報
56：35 - 財經日誌提提你

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