【疫市營商】英皇影院聯同MCL 推出全新品牌齊撐戲院業 MCL新戲院今夏進駐荷里活廣場

持續逾兩年的疫情，多個行業生意大受打擊，其中戲院被納入表列處所之一，經營環境十分困難，多家戲院於過去一年結業，如UA院線於2021年3月全線結業；Cinema City位於糖街的Victoria戲院及鑽石山荷里活廣場的百老匯戲院，也分別於今年2月及3月相繼結業，不少戲迷大感可惜。

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不過最近業界傳來好消息，「英皇影院集團」及「麗新集團 MCL 院線」宣佈推出全新品牌 《EMPEROR CINEMAS Plus+》 及《MCL CINEMAS Plus+》，其中MCL更宣布，旗下《MCL Cinemas Plus+ Plaza Hollywood》將於今個夏季登陸鑽石山荷里活廣場，換句話說，將接手荷里活百老匯的舊址，東九龍最大戲院又再重現。

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「英皇影院集團」及「麗新集團 MCL院線」指，兩公司向來積極拓展戲院業，對行業前景一直抱持樂觀態度。雖然近兩年香港以致全球的電影市場因新冠疫情面對沉重打擊，然而兩公司深信電影始終是廣受普羅大眾歡迎的娛樂；疫情過後，消費模式將會逐漸復元，觀眾對入戲院欣賞電影的需求亦會有增無減。

因此，透過這次突破性合作，正好集合雙方穩健實力，共同面對挑戰，走出陰霾，為戲院業帶來更美好及更長遠的發展。



《Emperor Cinemas Plus+》及《MCL Cinemas Plus+》分別由「英皇戲院」及「MCL院線」負責營運及管理，而其中的票務操作，會員制度及各類形的推廣優惠等，都分別由其主理的院線執行，互不影響。



其中座落於鑽石山荷里活廣場的東九龍區最大型戲院《MCL Cinemas Plus+ Plaza Hollywood》，將由「MCL 院線」全新影院品牌《MCL Cinemas Plus+》重新打造，為觀眾帶來優質戲院新體驗。而由「英皇戲院」主理的《Emperor Cinemas Plus+》項目亦將會在不久將來同大家見面。



長遠而言，「英皇影院集團」及「麗新集團 MCL 院線」將會集兩大戲院業巨頭的資源優勢與豐富經驗，協力策劃及經營更多優質戲院，讓電影院市場繼續發光發亮。

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英皇影院集團旗下三大影院品牌包括「英皇電影城」、 「英皇戲院」及「英皇 UA 電影城」。其中「英皇 UA 電影城」及「英皇電影城」於內地營運。至於香港的電影院「英皇戲院」自 2017 年起分別進駐中環地標娛樂行、屯門新都商場、馬鞍山新港城中心、荃灣荃新天地、尖沙咀國際廣場、將軍澳康城及銅鑼灣時代廣場。

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記者：陳詠妍