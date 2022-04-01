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【油價｜產量】俄羅斯被制裁　全球產油缺口有幾大？

股市 00:07 2022/04/01

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油價走勢撼動各國經濟及市場，究竟在最新各國制裁俄羅斯形勢下，原油市場出了什麼問題？根據最新數據，俄羅斯每日出產1100萬桶原油，若各國拒買俄羅斯石油，便有1100萬桶缺口，就算美國加碼提供100萬桶石油，維期半年，仍抵銷不到影響。

至於全球產量，根據《BP世界能源統計年鑑2021》，2020年世界石油每日產量為8839萬桶，從各個國家2020年的石油產量來看，美國、沙特阿拉伯、俄羅斯、伊朗、伊拉克、加拿大和阿聯酋，其石油日產量合計為5417萬桶，約佔世界總產量的 61%。

消費量方面，2020年消費量最多的5國，分別為美國、中國、印度及沙特阿拉伯，合計每日4632萬桶，佔全世界的47%，中國每日消費量達1423萬桶。

另外，石油存量方面，截至2020年底，委內瑞拉已探明總儲量達到3038億桶，佔世界儲量的17.5%，其擁有世界上最大的重油蘊藏區——奧里諾科重油帶。其次是沙特阿拉伯和加拿大，佔比分別為17.2%和9.7%，其中加拿大艾伯塔省北部的油砂儲藏屬於非常規原油礦藏，但佔整個加拿大原油礦藏的95.7%以上。

已探明總儲量世界排名前五的國家還包括伊朗和伊拉克，約1500億桶。2020年中國已探明儲量為260億桶，佔全球儲量的1.5%。近年來，隨著非常規油氣資源開採技術的進步，特別是以美國頁岩油氣、緻密岩性油氣資源為代表的非常規能源的勘探開發正在改變全球能源供應格局。

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