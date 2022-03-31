▲ 【國際油價】美國將從戰略儲備中每日釋放100萬桶石油 為期半年

美國白宮宣布，美國將從戰略儲備中每天釋放100萬桶石油，以協助降低油價和對抗全國的通脹。拜登政府發布的一份概況介紹顯示，隨着國內生產商加大生產力度，總統計劃在未來6個月內動用國家的戰略石油儲備。白宮新聞稿形容今次釋放的規模是「史無前例」（unprecedented），指世上從未有以這種每天100萬的速度釋放石油儲備，且時間如此長。新聞稿亦指，今次的釋放將提供一個歷史性的供應量，作為橋梁直到年底國內生產增加。

白宮同時批評國內能源行業坐擁超過1200萬英畝的聯邦土地和9000個未使用但已獲批准的生產許可證。總統呼籲國會，要令相關企業為他們多年未使用租約內的油井，以及他們囤積而不生產的數英畝公共土地支付費用。

國際油價逐步跌幅收窄，布蘭特期油每桶報108.21美元，跌4.6%。紐約期油每桶報103.36美元，跌4.1%。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：

【國際油價】阿聯酋石油部長：不解決能源負擔問題 大部分地區或陷入貧困

【國際油價】瑞銀調高未來3年油價預測 對俄羅斯制裁升級或推高油價至150美元