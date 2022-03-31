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【業績｜濠賭股】新濠國際經調整EBITDA扭虧賺15.4億元　高端直接客戶農曆新年間增長逾倍

股市 23:26 2022/03/31

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新濠國際去年經調整EBITDA扭虧賺15.4億元。

新濠國際 （00200） 公佈去年業績，期內淨收益156.4億元，按年升16.5%。經調整EBITDA錄15.4億元，扭轉前一年虧損12億元的局面。每股基本虧損2.52元。不派末期息。

新濠國際指，淨收益增加主要是由於澳門入境旅客人次按年增加，旗下娛樂場及酒店營運的表現因而好轉。去年佔總收益逾八成的娛樂場收益，按年升14.1％至130.3億元。

展望今年，新濠國際指看好澳門和其他地區前景，期待新濠影滙第二期今年底落成。集團又表示，旗下業務在農曆新年假期至2月均有所改善，與去年同期比較，集團高端直接客戶業務增長一倍多，在隨後數周亦繼續表現理想，印證集團率先推行高端直接貴賓客戶策略的成績；中場博彩分部亦展現韌勁，業績較去年增長約20%。

擬於中山建綜合發展項目

集團又稱，銳意增加非博彩資產，已成功投得一幅廣東省中山市地皮，擬將該地皮打造成面積逾75萬平方米、設住宅大樓、辦公室、酒店、購物中心及主題公園的綜合發展項目。

另外，集團指俄烏軍事衝突導致多國針對俄羅斯實施制裁，有關制裁及措施清單所涉範圍廣泛及迅速改變，可能難以遵守，亦可能令集團業務及合規成本大增， 並且對集團業務及接待俄羅斯某些客戶之能力產生負面影響，也可能對集團在塞浦路斯之業務產生重大不利影響。

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港股 業績公布 EBITDA 新濠國際（00200）

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