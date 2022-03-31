  • 22°C
香港時間 : 2022331日 (四) 23:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮

理財智慧 23:38 2022/03/31

分享：

隨著時代變遷，不少新興行業應運而生。近年中國很多年輕人遠離家鄉發展，身邊較少朋友，故內地就出現「出租伴娘」這個新興行業。日前內地傳媒就報道了一個關於來自山東的22歲的女子，分享她當了13次「出租伴娘」的經驗。

 

    點擊圖片放大
    +2

 

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

內地傳媒指，自山東濟南泰安、現年22歲的女子輝輝（化名），身高167公分的她，有一副圓圓的臉。大學畢業後，她就開了一間專門做出租職業伴娘相關業務的工作室，同時她自己也「親身上陣」，從事出租伴娘的工作已達2年，並參加了13場婚禮，扮演伴娘。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【消費優惠】惠康推新一輪「日日有低價」 貨品增至逾800款 價格不變 入內文即有睇有邊款貨品，詳見【下一頁


出租伴娘的工作十分忙碌，要早在凌晨就要起床工作，陪伴新娘化好妝、拍了晨袍照後，又要緊鑼密鼓地去佈置遊戲了。並沒有休息的時間，一邊要滿足著新娘的各種訴求，一邊又要準備馬上開始的接親環節。輝輝指，出租伴娘的最大難度，是先需要對親朋好友保密；於工作時，也會不時被親戚詢問她是如何與新娘認識的，每次都要說自己是與新娘出去玩的時候認識的。另一方面，職業伴娘會知悉很多新人家庭的秘密，因此也需要保守秘密。


為何有這一門生意的出現﹖首先，是找尋出租伴娘的人大多是找不到合適的伴娘。輝輝說，現在很多年輕人遠離家鄉發展，工作、戀愛、結婚都在外地。大家的生活都很孤獨，在外地目的都是掙錢，很少能有交心的好朋友，原先的同學也慢慢失去了聯繫。新娘遠嫁，在當地找不到伴娘，也不好意思讓家裡的朋友請假過來，就只能租伴娘了。加上現在晚婚、再婚的新娘很多，大家身邊適齡的朋友都已經結婚了，很難找出伴娘的人選。

【疫下營商】昂坪360去年本地客飆升132% 纜車系統可靠度99.95% 創歷年新高，詳見【下一頁


另一方面是要考慮金錢及人情往來，輝輝表示：「如果新娘找朋友來當伴娘，人家還要請假，衣食住行都要給伴娘安排妥當，這一套下來要花費不少心思，這些錢也足夠租一個伴娘了。再加上伴娘也很辛苦，總感覺會欠人情，而租賃的伴娘就單純是租賃關係，一個出錢一個提供服務，關係反而會變得簡單。」


想成為出租伴娘，輝輝指要入這一行，長相、身高適中就最好，最重要是不能太漂亮。不然，新娘會擔心被搶了風頭。根據她多年的經驗來看，伴娘身高最好在1.65米左右。

【職場熱話】 打工仔上市公司任職秘書一年 晚晚加班到12點 欲轉行又感心有不甘，詳見【下一頁


目前輝輝的工作室擁有約千名出租伴娘，分布在中國各地，多數屬於兼職性質。她表示，做出租伴娘這行，最忙的時候每周大約會出3次任務，每單工作的薪酬約在400元到800元人民幣。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
行業 結婚 兼職 人民幣 中國

下一篇文章

【2022消費券】香港蘇寧「復活節繽Fun賞」 門店低至55折、網店低至3折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款