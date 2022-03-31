【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮

隨著時代變遷，不少新興行業應運而生。近年中國很多年輕人遠離家鄉發展，身邊較少朋友，故內地就出現「出租伴娘」這個新興行業。日前內地傳媒就報道了一個關於來自山東的22歲的女子，分享她當了13次「出租伴娘」的經驗。

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內地傳媒指，自山東濟南泰安、現年22歲的女子輝輝（化名），身高167公分的她，有一副圓圓的臉。大學畢業後，她就開了一間專門做出租職業伴娘相關業務的工作室，同時她自己也「親身上陣」，從事出租伴娘的工作已達2年，並參加了13場婚禮，扮演伴娘。

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出租伴娘的工作十分忙碌，要早在凌晨就要起床工作，陪伴新娘化好妝、拍了晨袍照後，又要緊鑼密鼓地去佈置遊戲了。並沒有休息的時間，一邊要滿足著新娘的各種訴求，一邊又要準備馬上開始的接親環節。輝輝指，出租伴娘的最大難度，是先需要對親朋好友保密；於工作時，也會不時被親戚詢問她是如何與新娘認識的，每次都要說自己是與新娘出去玩的時候認識的。另一方面，職業伴娘會知悉很多新人家庭的秘密，因此也需要保守秘密。



為何有這一門生意的出現﹖首先，是找尋出租伴娘的人大多是找不到合適的伴娘。輝輝說，現在很多年輕人遠離家鄉發展，工作、戀愛、結婚都在外地。大家的生活都很孤獨，在外地目的都是掙錢，很少能有交心的好朋友，原先的同學也慢慢失去了聯繫。新娘遠嫁，在當地找不到伴娘，也不好意思讓家裡的朋友請假過來，就只能租伴娘了。加上現在晚婚、再婚的新娘很多，大家身邊適齡的朋友都已經結婚了，很難找出伴娘的人選。

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另一方面是要考慮金錢及人情往來，輝輝表示：「如果新娘找朋友來當伴娘，人家還要請假，衣食住行都要給伴娘安排妥當，這一套下來要花費不少心思，這些錢也足夠租一個伴娘了。再加上伴娘也很辛苦，總感覺會欠人情，而租賃的伴娘就單純是租賃關係，一個出錢一個提供服務，關係反而會變得簡單。」



想成為出租伴娘，輝輝指要入這一行，長相、身高適中就最好，最重要是不能太漂亮。不然，新娘會擔心被搶了風頭。根據她多年的經驗來看，伴娘身高最好在1.65米左右。

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目前輝輝的工作室擁有約千名出租伴娘，分布在中國各地，多數屬於兼職性質。她表示，做出租伴娘這行，最忙的時候每周大約會出3次任務，每單工作的薪酬約在400元到800元人民幣。

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記者：陳詠妍