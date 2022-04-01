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【業績｜物管股】佳兆業美好跌9%　去年純利跌74%至5680萬元人民幣、不派末期息

股市 10:14 2022/04/01

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佳兆業美好 （02168） 公布未經審核的年度業績，去年純利5680.6萬元人民幣，按年跌74.4%，不派末期息，去年末期息為69港仙。佳兆業美好今日跌9.4%，報7.44元。

公司去年收益26.66億元人民幣，按年多54.1%，毛利7.89億元人民幣，多49.5%。毛利率29.6%，跌0.9個百分點。金融及合約資產虧損準備撥備按年大增16.8倍至1.96億元人民幣下，令公司全年經營溢利僅錄3.39億元人民幣，按年僅增7.5%。而出售按公平值經損益入賬的金融資產錄得虧損1.59億元人民幣下，令公司去年稅前溢利按年跌56.8%，至僅1.35億元人民幣。

公司指，年度溢利及全面收益總額由2020年逾2.29億元人民幣減至去年約6810萬元人民幣，減幅約70.3%，主要是由於金融及合約資產虧損準備撥備增加、出售按公平值經損益入賬的金融資產虧損；及終止收購交易產生的虧損。另外，截至去年底，公司在管建築面積9026.7萬平方米，按年多57%。

佳兆業美好績前收報8.21港元，跌3.4%。

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