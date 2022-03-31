【芯片大戰】天風郭明錤：內地今年兩成Android機訂單遭削減　未來幾個月訂單料續減

▲ 郭明錤指，內地今年兩成Android機訂單遭削減，未來幾個月訂單料續減。

天風國際分析師郭明錤在社交媒體上表示，內地各大安卓（Android）手機品牌今年至今已削減約1.7億部訂單﹐相當於2022年原出貨計劃的20%。其中，70%以上的訂單使用聯發科（台：2454）芯片，由於消費者信心低迷，在接下來的幾個月，訂單可能會繼續減少。

富邦基金管理(香港)董事總監吳方俊指，俄烏局勢為半導體供應鏈帶來新的變數，令過去一個多月當地半導體板塊整體跑輸整體台股。惟他指全球IC產業仍然嚴重供不應求，而台灣半導體ETF的主要持倉可分為IC設計及晶圓代工，聯發科在全球前十大IC設計業者排名當中居第四名。

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