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【業績｜物管股】雅生活服務公佈未經審核全年業績　多賺三成至約23億元人幣

股市 22:23 2022/03/31

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雅生活服務公佈未經審核全年業績，去年多賺三成至約23億元人幣。

雅生活服務 （03319） 日前預計，2021年度經審核全年業績將延至4月底或之前刊發，但會在3月31日刊發未經審核全年業績。雅生活周四晚如期公佈未經審核全年業績，收入140.81億元（人民幣，下同），按年升40.4%。純利升31.6％至23.09億元。每股基本盈利1.67元。

業績中提到，董事會於審核過程完成及經審核全年業績落實後，會考慮去年的年度股息建議（如有）。集團去年派息0.33元人民幣。

集團年內毛利38.69億元，按年升30.1%，毛利率按年跌2.2個百分點至27.5%。按業務劃分，佔集團收入64.7％的物管服務收入，按年增長33.6%至86.58億元；佔集團收入10.5％的業主增值服務收入，按年則升77.3%至18.67億元。

截至去年底止，集團在管面積及合約面積分別為4.89億平方米及6.63億平方米，按年分別升30.4％及26.9％。增長主要是由於集團從雅居樂及綠地控股分別獲500萬平方米及770萬平方米新增合約面積，以及通過市場拓展獲取的第三方項目之新增合約面積6930萬平方米。其中，第三方項目已成集團規模增長主要來源。

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港股 雅生活服務（03319） 業績公布
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