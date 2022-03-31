  • 22°C
香港時間 : 2022331日 (四) 23:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022消費券】香港蘇寧「復活節繽Fun賞」 門店低至55折、網店低至3折

理財智慧 23:13 2022/03/31

分享：

2022消費券派發在即，適逢復活節將至，香港蘇寧宣布由4月1日至18日，推出「復活節繽Fun賞」優惠，蘇寧門店有售的精選電子產品及大小家電均以優惠價發售，門店優惠低至55折，網店（hksuning.com）亦同步推出限定優惠，產品低至3折。

【溫股知新】再次審視宏觀因素   優質股同你數一數

網店在活動期間將推出3期限定優惠，每期限時提供不同產品優惠，於上午10時開搶。除此之外，蘇寧更有多重消費禮遇，即日起至今年4月30日，憑安信信用卡於香港蘇寧分店或網店簽賬，可享高達1,920元現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員，即可獲850元網店優惠券。

即睇蘇寧門店優惠：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

即睇蘇寧網店優惠：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

http://onelink.to/8svabv

imoneymag.com

https://bit.ly/2zJY7DJ

https://www.facebook.com/imoneymagazine/

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 著數優惠 家電 信用卡 復活節 電子消費券

上一篇文章

【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮

下一篇文章

【新冠肺炎】譚德塞：新冠病毒或會繼續進化 但預致病嚴重程度將下降

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款