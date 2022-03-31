【2022消費券】香港蘇寧「復活節繽Fun賞」 門店低至55折、網店低至3折

2022消費券派發在即，適逢復活節將至，香港蘇寧宣布由4月1日至18日，推出「復活節繽Fun賞」優惠，蘇寧門店有售的精選電子產品及大小家電均以優惠價發售，門店優惠低至55折，網店（hksuning.com）亦同步推出限定優惠，產品低至3折。

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網店在活動期間將推出3期限定優惠，每期限時提供不同產品優惠，於上午10時開搶。除此之外，蘇寧更有多重消費禮遇，即日起至今年4月30日，憑安信信用卡於香港蘇寧分店或網店簽賬，可享高達1,920元現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員，即可獲850元網店優惠券。

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責任編輯：嚴浩文