【餓「新」嘗啖＠iM網欄】泰式燒大頭蝦餐 齊齊在家慢慢嘆

這些日子以來,疫情沒有變好,但亦不能再壞,膠著狀態,倒是傳聞檢測總算塵埃落定,市民不用再引頸以待,夢醒,如初。心情沒有變好,但也沒有太壞,留家抗疫繼續是我們的常態,好好保護自己好好照顧自己好好寵愛自己才是當今王道,疫境自強!

留家的日子,除了廚藝解鎖,揀選外賣的技能也日趨精進。最近叫了個Mango Tree Kitchen新推的泰式大頭蝦下午茶餐外賣,頗有驚喜,在家悠閒地High Tea,日落嘆到月出。

這「外賣泰式大頭蝦盛饌盒」,只有太古店及元朗店限定,惠及的只是部份地區人士。套餐是該餐廳向來深受歡迎的泰式下午茶餐的變奏版,鹹點以燒大頭蝦為主調,奉上精緻的一口海南雞飯、炭燒豬頸肉三文治、柚子沙律、溏心蛋及酥炸黃金蟹鉗,配搭甜點一口芒果糯米飯、斑蘭千層糕、椰青大菜糕及馬卡龍。還可以在飲品中(椰香三色冰、柚子熱情果梳打、洛神花椰果特飲、香茅茶、桂圓蓮子茶及 柚子蜜)六選一,種類豐富,就連外賣盒都好講究,賣相精緻,睇得出是誠意之作,以二人份228元的價錢,值得一試。

一藍子的鹹點,我最喜歡的當然是主角蒜蓉燒大頭蝦,隻蝦長過我的手掌,體積夠大夠吸引,有點喜出望外,肉質彈牙,蝦頭還有蝦膏,甘香豐腴,在家有樣好,可以出手慢慢食慢慢嘆。酥炸黃金蟹鉗都好味,雖然外賣關係,辜負了它本來的炸得金黃酥脆,但也肥美可口。一口海南雞勝在得一口,嫩雞連飯,令人食得有點意猷未盡,好想再食多一口。炭燒豬頸肉伴以迷你漢寶堡,不大不小,剛剛好。柚子沙律是清新味蕾的小食,可以用調劑一下味覺,再吃甜點。

甜品方面,種類不算太多,但都已經夠飽,斑蘭千層糕,有淡淡的斑蘭味,夠曬軟滑,略嫌不夠彈牙。一口芒果糯米飯雖迷你,但該有的一樣不缺,甜甜的芒果配上軟軟粘粘的糯米飯再加上椰汁香氣,不錯。

飲品我選了椰香三色冰和洛神花椰果特飲,佳餚特飲,慢慢嘆慢僈慢品,就這樣消磨了一個悠閒的黃昏。不知道何時可以飛去泰國,但曾經,在泰國的Mango Tree,亦是如此悠閒地進餐,那份閒情,如今彷彿重拾。

作者 _ 莎連娜(柯景惇)簡介:

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間,有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食,也有機會採訪過路邊小店的地道美食,從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望,嘗試人間不同的美食。

