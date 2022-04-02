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【餓「新」嘗啖＠iM網欄】泰式燒大頭蝦餐 齊齊在家慢慢嘆

名人薈萃 09:21 2022/04/02

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這些日子以來，疫情沒有變好，但亦不能再壞，膠著狀態，倒是傳聞檢測總算塵埃落定，市民不用再引頸以待，夢醒，如初。心情沒有變好，但也沒有太壞，留家抗疫繼續是我們的常態，好好保護自己好好照顧自己好好寵愛自己才是當今王道，疫境自強！

留家的日子，除了廚藝解鎖，揀選外賣的技能也日趨精進。最近叫了個Mango Tree Kitchen新推的泰式大頭蝦下午茶餐外賣，頗有驚喜，在家悠閒地High Tea，日落嘆到月出。

 

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

這「外賣泰式大頭蝦盛饌盒」，只有太古店及元朗店限定，惠及的只是部份地區人士。套餐是該餐廳向來深受歡迎的泰式下午茶餐的變奏版，鹹點以燒大頭蝦為主調，奉上精緻的一口海南雞飯、炭燒豬頸肉三文治、柚子沙律、溏心蛋及酥炸黃金蟹鉗，配搭甜點一口芒果糯米飯、斑蘭千層糕、椰青大菜糕及馬卡龍。還可以在飲品中（椰香三色冰、柚子熱情果梳打、洛神花椰果特飲、香茅茶、桂圓蓮子茶及 柚子蜜）六選一，種類豐富，就連外賣盒都好講究，賣相精緻，睇得出是誠意之作，以二人份228元的價錢，值得一試。

外賣包裝精緻

一藍子的鹹點，我最喜歡的當然是主角蒜蓉燒大頭蝦，隻蝦長過我的手掌，體積夠大夠吸引，有點喜出望外，肉質彈牙，蝦頭還有蝦膏，甘香豐腴，在家有樣好，可以出手慢慢食慢慢嘆。酥炸黃金蟹鉗都好味，雖然外賣關係，辜負了它本來的炸得金黃酥脆，但也肥美可口。一口海南雞勝在得一口，嫩雞連飯，令人食得有點意猷未盡，好想再食多一口。炭燒豬頸肉伴以迷你漢寶堡，不大不小，剛剛好。柚子沙律是清新味蕾的小食，可以用調劑一下味覺，再吃甜點。

    點擊圖片放大

甜品方面，種類不算太多，但都已經夠飽，斑蘭千層糕，有淡淡的斑蘭味，夠曬軟滑，略嫌不夠彈牙。一口芒果糯米飯雖迷你，但該有的一樣不缺，甜甜的芒果配上軟軟粘粘的糯米飯再加上椰汁香氣，不錯。

精美甜點

飲品我選了椰香三色冰和洛神花椰果特飲，佳餚特飲，慢慢嘆慢僈慢品，就這樣消磨了一個悠閒的黃昏。不知道何時可以飛去泰國，但曾經，在泰國的Mango Tree，亦是如此悠閒地進餐，那份閒情，如今彷彿重拾。

各式特飲

誠意十足的外賣套餐

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：
熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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