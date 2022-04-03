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【宏觀術數@iM網欄】3次「行星巡遊」？解構農曆三月星象

名人薈萃 08:00 2022/04/03

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農曆二月勿勿又過去，流年的武曲化忌加上流月破軍化祿、貪狼化忌橫發橫破星情之下，港股在各種原因下如坐過山車，一度趺低至1萬8千多點，月底重回2萬2左右，往後走勢又如何？4月1日步入農曆三月，斗轉星移，殺、破、狼變化樞鈕的力量稍退，輪到農曆三月廉貞化祿、太陽化忌和後逐四月天機化祿、太陰化忌主事，同時在疫情稍為從高峰回落，各行業和服務有望於月內逐步回復正常運作，惟仍在疫情封關或回港隔離政策下，復活節長假期旅遊計劃恐仍言之尚早，消費卷派發或許可為消費業界帶來復活生機仍待觀望。

閒談太陽化忌刑剋

說起農曆三月的太陽化忌，熟悉斗數的朋友都知道基本星情代表對男性尊長或領導人物帶來不利，在命盤父母宮便往往主父緣不足或生離死別，再深入研究便會留意凡命局父母宮太陽化忌，命宮主星必然為武曲化科（除非父母宮借星安宮）。即太陽化忌最明顯刑剋的命局，常為武曲化科守命。武曲星雖然為財星，化科後若會合某些星曜組合，每每主當事人能藉文筆或文字出版等生財，某些知名作家便屬此種組合，由於武曲始終是財星，再加上財帛局必遇上貞化祿的關係每多收入不菲，同時也計較寫作稿酬，絕不會是單純為的理想文青。

從宏觀角度來說，今年武曲化忌，加上農曆三月太陽化忌，便主對作家、劇作、傳媒或法律界等工作者不利，太陽化忌也反映於刑剋親人或是非爭鬥現象。農曆月份仍未到臨，在今屆奧斯卡頒獎典體Will Smith 韋史密夫掌摑Chris Rock，已先為星象來個徵兆，想來下月中文化界「失禮」事件仍會接續而來。此月內武曲化科並不能單以吉論，反而可能代表著財財經機構醜聞被曝光，配合天星盤天王星和土星的情況，亦可留心商界領袖超級富豪離世等情況。

 

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

從天文星學看，2022年有3次特別的「行星巡遊」現象，分別為：

  • 3月28日
  • 4月20日
  • 6月24日

3月底出現太陽系的五顆行星：金星、水星、火星、木星和土星並列天空小區域（幾度以內）。由於發生於早上出現所限，天文觀測愛好者可能稍失望。而在星占角度上，因著月亮又於這幾天先後幾顆世代行星會合，對市場和人心情緒帶來較多波動。農曆三月（西曆4月）星盤中，金、火、土會合並為對外商貿業務帶來不利影響，特別是土星同時也和月亮南、北交點形成不良的組合，要留意本地和美國商貿金融交易容易產生矛盾，或被某些新政策所限制而令本地金融市場產生波動。因應星宮配合，和其他術數計算影響所及為對外出口貿易、金融交易和本地地產市道。

農曆四月的四化星變為太陰化忌，太陽主男性，太陰主女性，該月份又正值行政長官選舉，報名雖今個星期天才開始，至今表態會報名有意角逐不乏女性參選人，會否和其中星情有關係，可稍待較多新聞資訊再作分析。

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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