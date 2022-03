【90後財務自由人@iM網欄】有新書！30歲前財務自由的秘訣

最近筆者與一位與我同年出生(1992年)的好友凱貽籌備出一本有關「財務自由」的書籍。一般坊間談論「財務自由」的書籍,都提倡紀律性儲蓄,然後進行投資產生被動收入。然而,若果主動收入不高的話,單靠儲蓄及投資其實很難在50歲之前達到財務自由。

筆者及好友能夠30歲前達到「財務自由」,都十分有賴提升主動收入。我們透過低成本創業,在20歲出頭便建立帶來每年數以百萬計收入的生意,然後將努力的成果再進行投資,才能達致30歲財務自由。這正正會是我們出版書籍的主題。怎樣接近無本生利地大幅度提升主動收入,再進行投資,令自己在短期內達到財務自由?在今次專欄,希望與讀者分享一些重點。

筆者與凱貽雖然不是從事同一個行業,但是創業過程也有不少相似的地方。我們同樣也在大學時期開始創業,都是從事一些盈利空間不錯,但是不用投放大量資本的生意。筆者第一門生意是一間補習社,而凱貽第一門生意是模特兒中介公司。我們當時都是透過觀察市場需求,發現機會,而且不投放大量資本,便膽粗粗開始創業。

其實我們核心產生的價值都是資源整合。例如,模特兒公司的價值就在於幫助不懂自己找生意的模特兒配對工作機會,而補習社的價值就在於整合補習老師資源,為學生提供最優質的學習體驗。雖然行業不同,但是方向其實同出一轍。由於大家都是20歲出頭,資金有限,因此同樣都是採用最低成本的方法開展生意,不會太顧及「門面野」,反而集中火力在生意最重要的一環——建立客戶群。筆者經常說,互聯網是我人生其中一個最大「貴人」。互聯網令到宣傳及建立客戶的成本大幅降低,能夠以極低成本建立客戶群。互聯網不同的社交平台令生意人,能夠正確以及低成本地對準目標客戶群,然而這是傳統媒體前所未有的。第一門生意上軌道之後,我們也同樣將日常事務下方給員工,自己再發掘新的市場機會,從而令自己主動收入進一步增長。

要做到以上幾個步驟,當然需要不少技能及性格特質,包括:一、懂得評核商業機會的值博率;二、怎樣為生意找到獨特定位;三、如何運用互聯網將陌生人變為客戶;四、管理團隊的能力;五、強大的紀律及行動力……

詳情會在預期2022第三季出版的書籍跟大家分享。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

