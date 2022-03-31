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【中概股回流】名創優品擬來港雙重主要上市　聯席保薦人包括美銀證券、海通國際及瑞銀

股市 21:43 2022/03/31

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【中概股回流】名創優品擬來港雙重主要上市　聯席保薦人包括美銀證券、海通國際及瑞銀

居家生活產品零售商中概股名創優品（美：MNSO）擬來港雙重主要上市。該公司初步招股文件顯示，聯席保薦人為美銀證券、海通國際及瑞銀。

文件顯示，名創優品在全球有5,000多家門店，其中於中國有3,100多家門店，截至去年底，已累計進入全球約100個國家和地區，該公司提供創意居家生活產品，旗下品牌包括「名創優品」和「TOP TOY」。

根據弗若斯特沙利文報告，去年，公司通過名創優品門店網絡銷售的產品GMV總計約180億元人民幣（28億美元），而TOP TOY是公司在前年12月推出的一個新品牌，首創潮流玩具集合店的概念，TOP TOY於去年的GMV達到3.74億元人民幣。

去年下半年按年扭虧　錄盈利逾3億人幣

文件亦顯示，該公司截至去年底止的半年，持續經營業務收入逾54.2億元人民幣，按年增24.2%，期內錄得盈利逾3.38億元人民幣，2020年同期虧損近16.56億元人民幣。

名創優品於前年10月於美國上市，發行價為20美元，而截至今晚9時43分，該股報7.93美元，跌1.9%。

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港股 美股 中國概念股 名創優品（美：MNSO）

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