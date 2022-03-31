▲ 【1097業績】有線寬頻收入10億 虧損3.6億

有線寬頻 （01097） 公布截至去年12月底止業績，收入跌7.5%至9.89，股東應佔虧損擴大32.1%至3.64億元，不派息。寬頻客戶數按年增3%至20.2萬名，由於與中移動合作，電訊分部收入過去4年達到平均增長率7%，收費電視訂戶減少3%至71.5萬人，惟廣告收入改善。

有線寬頻指，收費電視在香港的業務版圖持續萎縮。除本港的競爭對手外，世界各地供應商推出訂閱制影音串流服務，重新定義家庭娛樂，所造成付費用戶之間的激烈競爭更是前所未有。互聯網上的優質影片分享頻道興起亦為用戶提供合理的替代選擇及導致集團的客戶基礎有所減少。

寬頻服務方面，集團客戶數目有所增加，主要由於適時採納有效銷售及營銷策略，稱集團的網絡服務質素獲市場認可，以及不斷提升網絡以提供高速的千兆無源光纖網絡（「GPON」）服務。集團亦推出具有新穎內容、組合與智能家居解決方案的多元化服務訂閱套餐，以加強保留寬頻服務的客戶。

此外，集團亦開始經營數據中心連接業務，並發展商業寬頻，為數據中心用戶提供企業解決方案，開拓新的收入來源。

企業重組方面，（i）透過自動化及流程重整，落實節省成本計劃；（ii）推廣更多本地製作的優質內容，並推出新的海外內容及頻道；（iii）鑑於另類媒體平台的競爭日益激烈，探索免費電視及其他數碼媒體平台的全新電視節目合作模式；及（iv）對集團的可行重組方案進行策略檢討，從而改善業務表現及管理效率，促進協同效應，提升成本效益及盈利能力，並對本集團的財務表現進行策略檢討。

作為策略檢討其中一環，集團將繼續審慎評估潛在合作夥伴或出售任何虧損業務的可能性及機會以加強集團的財務狀況。

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