【業績｜內房股】雅居樂公佈未經審核全年業績　純利跌約29％、審計程序完成後始考慮末期息

▲ 雅居樂公佈未經審核全年業績，去年純利跌約29％。

雅居樂 （03383） 早前公佈，2021年度經審核全年業績將延遲至預期5月15日或之前刊發刊發，但會在3月31日刊發未經審核全年業績，集團周四晚上如期公佈未經審核全年業績。

雅居樂去年營業額730.28億元（人民幣，下同），按年跌9％。純利跌29.2％至67.12億元。每股基本盈利1.729元。集團表示，審計程序完成後，會根據截至去年底止經審核財務數字，在倘適用情況下就分派末期息作出建議。回顧去年，集團派中期息0.5港元及末期息0.6港元，即去年全年派息1.1港元。

毛利受累銷售均價跌與土地及建築成本升

集團去年毛利190.21億元，按年減少21.1%，毛利率按年跌4個百分點至26%。毛利及毛利率下降，主要由於年內房地產市場整體下行，確認銷售均價按年下降3％，而土地及建築等相關平均成本則按年升3.1%。

土儲方面，集團去年底於84個城市擁有預計總建築面積4737萬平方米土儲，對應樓面平均地價為每平方米3651 元。年內，物業發展的確認銷售收入584.02億元，按年跌16%，主要由於年內房地產市場整體下行，確認銷售均價及面積下降所致。集團去年確認銷售均價為每平方米13,682元，按年跌3%。確認銷售總面積427萬平方米，按年下降13.5%。

至於雅居樂去年物管收入113.30億元，按年升44.3%。集團指該增幅主要為年內收購新中民物業及中民物業所致。

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