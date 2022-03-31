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【疫下營商】小店加盟戶戶送中央廚房 餐飲業寒冬下發掘新商機

理財智慧 16:30 2022/03/31

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第五波疫情持續，在各項防疫措施下，餐飲業生意大受打擊。食物外送平台戶戶送（Deliveroo）推出「戶戶小廚（Deliveroo Editions）」，透過中央廚房的模式，為餐廳帶來另一種方法拓展外送業務。專營漢堡包的「鬍鬚仔」於2021年開始與戶戶送合作，同年內更加入「戶戶小廚」葵青店。

相信港人對外送服務也不感陌生，而專營漢堡包店的胡老闆表示，不論是個人還是其食店，都一直使用戶戶送的外送服務。戶戶送日前公布調查報告表示，港人經過兩年抗疫，當中有六成受訪者表示將外送服務視為生活必需品，反映本港對外送服務有頗大需求。而戶戶送早於2018年推出「戶戶小廚」，最初的作用是透過中央廚房的模式，讓食客品嘗到不同餐廳的美食。後來疫情肆虐，本港不少食店因捱不過疫情淡季而停業，而中央廚房的營運模式成本低、效益高，能為食店帶來更多生意，從而在疫情下發掘了新的商機。

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獲邀請成為「戶戶小廚」加盟店的「鬍鬚仔」主打售漢堡包，胡老闆表示，現時亦有幾間實體餐廳，分別設於屯門及灣仔，而九龍灣亦有一間是專門賣薄餅的，而使用「戶戶小廚」這種模式營運卻是第一次。他指，當初接觸到中央廚房的模式是因為無法在葵青區找到「啱心水」的舖位，剛巧當時戶戶送推出「戶戶小廚」中央廚房計劃，他便乘勢加盟，並在葵青區開設中央廚房，由籌備到正式面世，只用了大約8至12個星期的時間，並於去年12月正式運作。

讓食客能品嘗限定款食物是「戶戶小廚」主打賣點，因此在食物款式方面，「鬍鬚仔」漢堡包店的中央廚房亦有獨特的限量漢堡包，例如為葵青區食客而設計的素食漢堡，鬼馬的胡老闆將其命名為「青衣孤島漢堡」，紀念他第一間開設在青衣的漢堡店，並以素食食材如大啡菇、意大利青瓜及羽衣甘藍製作，胡老闆解釋：「以前決定創業開餐廳，第一間實體店就是設於青衣，發現那裏是一個『孤島』，食物的選擇不多。」他表示後來因種種原因而搬離青衣，在其他地方另覓出路，分別於屯門及灣仔再開設漢堡店。

葵青區範圍覆蓋葵涌、荃灣和青衣島範圍，總人口多達52萬，「鬍鬚仔」以往在單一固定地點營運，需要應付的人口較少，而現時面對比以往更大的客源，維持派送時間成為一大挑戰，問及客源更大，派送時間會否比以往更長？胡老闆解釋，仍可維持5分鐘至10分鐘送達食客府上。同時，為了確保運送到食客府上時仍然是新鮮的，他透露所有食物都是即叫即做的。

胡老闆的漢堡店加入「戶戶小廚」已有約兩個月，對中央廚房的成效感到滿意。他指，戶戶送提供行銷策略，例如是排列戶戶送應用程式上餐牌版面設計的建議，「由於我們是一間小店，食店大大小小的事情都是我一個人打理，因此不太講究也不懂得設計餐牌，當初也不知道餐牌的歸類及整理是頗重要的」。同時，戶戶送運用大數據的研究及市場分析， 為餐廳整理出不同餐點的受歡迎程度，有效地配對餐廳與顧客需求，此外，戶戶送有提供足夠支援，例如教懂員工如何跟進訂單，讓處理外賣訂單的程序更順暢，從而提升用戶體驗。另外，他表示「戶戶小廚」可幫助他節省成本，他指：「在中央廚房不用面對客人，不用請『樓面（侍應）』，只是幾個人就可以營業。」無須承受開實體餐廳的相關風險和成本便能擴充業務。

運用嶄新的經營模式，亦的確對食店業務有幫助，胡老闆表示加入「戶戶小廚」的首星期，總外賣訂單錄得超過八成增長。而現時，「鬍鬚仔」在「戶戶小廚」平台上，平均生意額與實體店相若，一天有約70至逾100份外賣訂單。他又指，加盟中央廚房亦的確為他節省了不少租金和人手成本，因為只需付按金，「以前租實體舖一個月需要約八萬元。整體來說，成本共節省了約80萬元。」而加入「戶戶小廚」同時提高了餐廳的知名度，他透露：「以前主要的客人來自青衣區，現在連荃灣區的居民也會光顧我們。」

雖然胡老闆對於營運中央廚房充滿信心，但問及有否計劃過關閉全部實體餐廳，將業務集中於中央廚房，他卻表示沒有想過，他透露將繼續擴張中央廚房和實體餐廳業務，「鬍鬚仔」將會在將軍澳推出第二間中央廚房，他又表示經營實體餐廳有其好處，並透露仍然在其他地區物色心儀的舖位。

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責任編輯：龍紀瑩

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