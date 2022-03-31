【業績｜濠賭股】永利經調整EBITDA扭虧轉賺3.84億元　中場賭枱收益升七成

▲ 永利經調整EBITDA扭虧錄3.84億元，中場賭枱收益升七成。

永利 （01128） 公佈去年業績，經營收益按年升54％至117.25億元；股東應佔虧損51.79億元，按年收窄28.2％；每股虧損1元，經調整EBITDA錄3.84億元，扭轉前一年度20.64億元虧損。集團今年繼續不派息。

永利解釋，經營收益上升，主要是由於中場賭枱收益因永利皇宮及永利澳門的中場賭枱投注額上升增加所致。其中，佔經營收益76.5％的娛樂場收益，按年大增62％至89.73億元，當中貴賓賭枱收益按年按15.5％至31.8億元，中場賭枱收益按年升70.7％至74.1億元。集團指貴賓賭枱收益升，主要是由於其佔轉碼數百分比按年升2.19個百分點至3.94％，中場賭枱收益則受中場賭枱投注總額按年大增77％所帶動。至於非娛樂場收益淨額則按年升32.7％至27.5億元，佔經營收益23.5％。

截至去年底止，永利皇宮平均每日房租1416元，按年跌22.5％，入住率按年由29.8％回升至58.5％；永利澳門平均每日房租1659元，按年跌22.7％，入住率按年由34.8％回升至58.8％

稱無法合理估計疫情影響

集團強調，疫情已經且可能繼續對集團經營業績有不利影響，管理層無法合理估計對未來經營業績、現金流量或財務狀況之影響。另外，永利與澳門政府的批給協議將於6月26日屆滿，永利指倘集團此前並無獲延長或重續批給、或取得新的批給，業務及財務狀況將受重大不利影響。

永利又稱，儘管澳門政府表明當目前批給及轉批給終止時，計劃僅授出6項批給，但倘澳門政府授出額外批給或轉批給，而允許其他競爭者於澳門經營，集團將面臨額外競爭。集團續指，過去幾年，若干現有承批公司及獲轉批給人於路氹地區開設設施，大幅增加澳門博彩及非博彩供應，加上亞洲國家和地區如日本、台灣和泰國，已實行或日後可能實行博彩合法化，或加劇集團業務競爭。

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